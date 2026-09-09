Lo que aprobó el Senado sobre Ueno Bank y los pedidos de informes al BCP

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles, en una sola votación y sin debate, un total de 28 pedidos de informes incluidos en el orden del día, además de otros tres ingresados sobre tablas.

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Entre los requerimientos resalta un proyecto presentado por senadores de Honor Colorado que solicita datos al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de Ueno Bank.

Lea el proyecto de la bancada cartista:

La iniciativa apunta a transparentar si la entidad —que concentra una masiva cantidad de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS)— sobrepasó los límites legales en operaciones con empresas vinculadas, así como a evaluar el nivel de control ejercido por la banca matriz.

En el mismo paquete se aprobó una solicitud presentada por el senador opositor Rafael Filizzola (PDP), quien pide al BCP precisar si existe alguna disposición legal, reglamentaria, operativa o técnica que impida al IPS acreditar directamente el importe de los préstamos otorgados a sus beneficiarios en cuentas de cualquier entidad financiera elegida por el prestatario.

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Lea el proyecto de Rafael Filizzola (PDP)

El proyecto de Filizzola requiere además informar si el BCP o la Superintendencia de Bancos recibieron, desde 2020 a la fecha, consultas, reclamos o denuncias formuladas por el IPS, Visión Banco, Ueno Bank u otras entidades sobre el mecanismo de desembolso de préstamos de la previsional, adjuntando copias de los antecedentes y respuestas emitidas.

Nakayama pide “no meterse” en la guerra

Eduardo Nakayama (PLRA), quien recordó provenir del gremio de las aseguradoras, pidió entender la sensibilidad que tiene el sistema bancario.

Advirtió que el sistema bancario tiene una gran “sensibilidad” y pidió poner una frontera en la cual el poder político interviene en el mundo financiero.

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“No entremos en una guerra que no nos corresponde”, señaló. “No podemos generar una crisis donde no existe”, dijo.

Por su parte, Celeste Amarilla urgió prudencia para no repetir la crisis bancaria de la década de los 90s. “No creo que debamos meternos en un tema que no manejamos”, dijo.

Igualmente acusó a la DNIT de satanizar el uso del guaraní en efectivo.

Peña habría hecho administración a beneficio propio

Rafael Filizzola (PDP) señaló que el principal problema de la crisis financiera del 1995 es que el resto de los bancos que cayeron hacían algo que se llamaba “autocartera”, es decir usaban el dinero de sus ahorristas para hacer sus propios negocios, “y el grupo Väzquez-Peña hoy tiene 90 empresas”, aseveró.

Señaló que estamos ante una posible administración en beneficio propio del presidente de la República Santiago Peña en captación de fondos de IPS y contratos con el Estado entre otros.

Subrayó que nunca antes en la historia el BCP fue tan manipulado como ahora.

“No colegas, esto no es una guerra en la que no hay que meterse. No seamos ingenuos”, retrucó Filizzola a tanto a Nakayama como a Celeste Amarilla.

Ever Villalba (PLRA) también retrucó a Nakayama y a Celeste. “Disiento con algunos colegas que decían, no tenemos que meternos en un tema que no nos corresponde. En realidad nos corresponde: Estamos hablando de plata de ahorristas y de la ciudadanía”. dijo.

El banco es de Peña

A su turno, Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) dijo que le preocupa la cantidad de dinero que el banco ueno tiene de los fondos jubilatorios de IPS, más de US$ 300 millones, estando tan ligado al gobierno de Santiago Peña.

Paredes dijo que ahora los cartistas buscan desvirtuar la tesis que el banco ueno es de Horacio Cartes, “yo le diría al colega, todos sabemos que el banco pertenece a Santiago Peña, no a Horacio Cartes directamente. Peña es es el accionista quien siendo presidente de la República ha ordenado transferir dinero público a su banco, al que tuvo que renunciar y salir corriendo cuando se le pilló”, sentenció.