Plantean que primera labor de Fretes en Salud sea indagar corrupción con planta de oxígeno

Ante denuncias de familiares de pacientes y personal de blanco, el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) acudió este fin de semana hasta el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) para verificar la Planta Generadora de Oxígeno instalada durante la pandemia, adjudicada por unos G. 21.254.822.456 y que ahora acusan de ser una “estafa”, por ello pide la investigación de Contraloría y que se interiorice el nuevo ministro, Isaías Fretes, para demostrar que no es pura cháchara.

“Fuimos a visitar esa planta de oxígeno y no funciona. Aparte de no funcionar, es una verdadera estafa, porque los indicadores del tablero marcan que, sin arrancar, marca 93% (de contenido de oxígeno), o sea, que, si se echa a funcionar, prácticamente mataría mucho más rápido a los pacientes. O sea, es criminal realmente lo que se da con esa planta de oxígeno hoy en el Hospital Nacional de Itauguá”, comenzó mencionando Vaesken.

Durante su visita, le denunciaron que el tablero que señala el contenido de oxígeno producido se habría alterado, dando valores sin estar siquiera operativa la maquinaria.

El diputado acotó que, tras verificar personalmente la situación, las presuntas irregularidades fueron cotejadas tanto con personal médico como administrativo, quienes expusieron un total de casi 50 alertas sobre esta situación remitidas al Ministerio de Salud, hasta el domingo a cargo de María Teresa Barán, y nada se hizo.

“Me mostraron 48 notas que enviaron al Ministerio de Salud Pública que nunca tuvieron respuesta. De la Contraloría tampoco. Hoy pedimos ya oficialmente a la comisión de Cuentas y Control (de Diputados), que es el brazo de la Contraloría, que dicho ente contralor pueda intervenir lo antes posible ”, agregó Vaesken.

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Igualmente, en la sesión ordinaria de Diputados de mañana plantearán un proyecto de declaración “que insta al Ministerio Público a investigar la posible comisión de hechos punibles en la adquisición, instalación y funcionamiento de la planta generadora de oxígeno medicinal del Hospital Nacional de Itauguá”.

Todas estas medidas tienen como fin indagar las administraciones de los ministros del Gobierno de Mario Abdo Benítez (Julio Borba) y del de Santiago Peña (María Teresa Barán), que habrían habilitado los pagos pese a no estar operativo el equipo.

El contrato forma parte de las 11 plantas de oxígeno adjudicadas durante la pandemia de Covid, en este caso, el diputado señaló como responsable de la provisión a la empresa NEIGHPART S.A.E.C.A..

Además, acotó que unos G. 10.745.852.355 fueron pagados en el gobierno de Abdo y otros G. 9.781.962.360 en este de Peña.

“Instamos al actual nuevo ministro Isaías Fretes a que revise y, bueno, haga la denuncia. Él está acostumbrado a hacer ese tipo de show. Ahí ya tiene uno, puede ir a mirar la planta de oxígeno y directamente convocar a la Fiscalía para que inmediatamente pueda hacer esa denuncia y que la plata pública vuelva al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”, dijo el diputado.

Acotó que si bien Fretes “es una persona con mucho carisma, con mucho tacto”, también durante su paso previo por el Instituto de Previsión Social (IPS) demostró que “es mucho ruido y pocas nueces”.