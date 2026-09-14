“Billy” Vaesken exige al Directorio del PLRA pronunciarse ante rumores de copamiento cartista en la Corte

Cada vez son más fuertes los rumores de que Honor Colorado estaría detrás de las cabezas de los ministros de Corte no cartistas: Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander Dans, los únicos ausentes en la reunión secreta con Santiago Peña el año pasado en Mburuvicha Róga, y a los cuales pretendería quitar vía juicio político para colocar a afines al oficialismo.

“Si el río suena es porque piedras trae. Esperemos que el Directorio (del PLRA) salga de su silencio. Con la Contraloría no pasó eso (de pronunciarse en contra). Lastimosamente la Contraloría fue entregada al oficialismo colorado y ahora el Partido Colorado ‘se controla a sí mismo’”, recordó Vaesken.

El mismo reclamó al actual presidente liberal, Alcides Riveros (PLRA, Nuevo Liberalismo) posicionarse en este caso, más aún porque, en el caso de querer consumar su plan, el cartismo, necesitará indefectiblemente de votos liberales.

En tal sentido, volvió a recordar el caso de la Contraloría, donde fue reelecto el colorado Camilo Benítez Aldana y como subcontralor, se consumó el inédito copamiento con la designación del colorado Armindo Torres.

“El director del PLRA no dijo absolutamente nada, es más, salió en defensa de los diputados que votaron por el tri-rekutú de Camilo Benítez. Esperemos que en el caso de la Corte Suprema de Justicia sí se manifieste y salga del silencio”, insistió el diputado liberal.

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Durante este Gobierno, el cartismo ya mantiene copados varios espacios clave como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el Consejo de la Magistratura (CM), ahora la Contraloría y apuntaría a la Corte.

“Hoy el PLRA tiene que estar del lado de la gente que más lo necesita y no del lado de los sinvergüenzas que nos quitan las oportunidades laborales y la salud pública”, insistió Vaesken, apelando a sus correligionarios.

¿Qué se requier para destituir a un ministro de la Corte Suprema?

Los nombres que suenan como objetivo precisamente son los que no participaron de la reunión secreta realizada en Mburuvicha Róga el año pasado y que votaron por ejemplo contra legalizar la expulsión de la exsenadora opositora Kattya González, entre otras decisiones.

Por su parte, los ministros que no serían tocados son:

César Diesel

Carolina Llanes

César Garay Zuccolillo

Luis María Benítez Riera

Alberto Martínez Simón

Eugenio Jiménez Rolón

Atendiendo a que ningún ministro de la Corte está próximo a dejar el cargo por llegar a la edad límite (75 años), la única vía para cambiarlos sería la del juicio político por supuesto “mal desempeño en sus funciones”.

Para ello, el artículo 225 de la Carta Magna establece que “la acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos”.

Para que un proceso de juicio político proceda, los cartistas necesitan en Diputados dos tercios de los presentes, es decir, 53 votos en caso de estar los 80 presentes, y con todos los colorados, cuentan solo con 49 votos.

Por su parte, en el Senado, para destituir a ministros necesitan mayoría absoluta de dos tercios, es decir, sin importar la cantidad de presentes, si o si 30 votos. También requerirán de liberales en esa instancia.