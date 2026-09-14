Profesor “testigo” de Rivas registró su título de didáctica recién en 2015

En la jornada del miércoles último del juicio oral a Hernán Rivas por el presunto uso de un título falso de abogado para acceder al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) –donde incluso llegó a ejercer la presidencia–, comparecieron tres testigos de la defensa para intentar respaldar la validez del diploma del exlegislador colorado, que supuestamente cursó la carrera de Derecho entre 2010 y 2015. Sin embargo, las declaraciones incurrieron en inconsistencias frente a los registros oficiales.

Memoria “hecha desastre”

Uno de los testigos, Mario Antonio Antúnez Rivas, quien se presentó como exprofesor del exsenador, alegó tener problemas de memoria durante su intervención. Pese a ello, afirmó recordar a Rivas porque formulaba consultas recurrentes sobre el principio de inocencia. Minutos después, incurrió en una contradicción al señalar que el exlegislador “no hablaba mucho” y se sentaba al fondo del aula.

Antúnez sostuvo que ejerció la docencia entre 2009 y los primeros meses de 2014. Sin embargo, la Universidad Sudamericana fue creada legalmente a finales de octubre de 2009.

Por otro lado, los registros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) revelan que Antúnez Rivas obtuvo su título de especialización en didáctica universitaria en la Universidad Sudamericana, la misma institución cuestionada en el proceso judicial.

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Otra inconsistencia refiere a la fecha de registro de su título pedagógico. Aunque Antúnez ya enseñaba en ese periodo, los datos del MEC consignan que el diploma de didáctica universitaria se inscribió recién el 30 de diciembre de 2015, mediante la Resolución Nº 4508. Ante las repreguntas de la Fiscalía sobre este desfase, el testigo reiteró no recordar la fecha exacta y argumentó que enseñaba respaldado por una constancia, tras haber cursado la especialización en tres oportunidades.

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Coordinador de alumnos

El segundo testimonio estuvo a cargo de Aurelio Pastor Mareco Alvarenga, quien se presentó como excoordinador de alumnos de la institución. No obstante, Antúnez declaró en la misma audiencia que fue Mareco Alvarenga quien le ofreció el cargo de docente y que este se presentaba como abogado, aunque dijo desconocer si contaba con la acreditación formal en ese momento. “Creo que era gestor y luego consiguió. No sé”, dijo.

Los registros oficiales del MEC, sin embargo, señalan que Mareco Alvarenga obtuvo el título de abogado en 2015 en la Universidad Privada del Guairá, documento inscripto mediante la Resolución Nº 1064. Al ser consultado por la Fiscalía y el tribunal sobre por qué no siguió la carrera en la propia Universidad Sudamericana respondió que prefirió concluir sus estudios en la otra casa de estudios donde los había iniciado.

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El historial público del MEC indica además que Mareco Alvarenga obtuvo posteriormente, en 2017, el título de notario y escribano público en la Universidad Nacional de Pilar.