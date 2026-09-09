Aparecen testigos que recuerdan a Hernán Rivas como estudiante, pero...

El abogado Aurelio Marecos, excoordinador de alumnos y docentes de la Universidad Sudamericana, fue el primer testigo convocado por la defensa del exsenador colorado Hernán David Rivas Román en declarar este miércoles 9 de setiembre; y afirmó que conoció al ahora acusado en la filial de Ciudad de Este, cuando fue para acompañar un examen en su carácter de coordinador.

“Lo conozco (a Hernán Rivas) de su época de estudiante”, afirmó el testigo, quien luego relató que en la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana filial Ciudad del Este, había aproximadamente 30 alumnos.

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Marecos añadió que con algunos de esos alumnos, a quienes conoció en su carácter de coordinador, sigue en contacto hasta hoy día, a través de un grupo de WhatsApp, además de la red social Facebook.

Respecto a Hernán Rivas el testigo de la defensa resaltó que lo identificaba personalmente como estudiante de la filial Ciudad del Este y que, incluso, se comunicaron por teléfono en varias ocasiones con el ahora acusado.

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Estuvo en exámenes de Rivas, pero no recuerda a docentes

Al ser consultado por el fiscal Christian Benítez si estuvo en los exámenes que Hernán Rivas rindió como estudiante de Derecho, Aurelio Marecos afirmó que estuvo presente “en la mayoría” de las evaluaciones entre los años 2010 y 2013 y detalló que las pruebas en las materias de Derecho Constitucional, Derecho Mercantil, Derecho Penal y Derecho Tributario.

Sobre sus manifestaciones los jueces del Tribunal de Sentencia le señalaron al testigo que en el certificado de estudios no figura que Hernán Rivas haya cursado la materia de Derecho Mercantil, a lo que Marecos contestó: “Yo me acuerdo que Derecho Mercantil se enseñaba también ahí”.

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El excoordinador recordó también como alumnos de la carrera de Derecho y compañeros de Hernán Rivas a los estudiantes Ever Samaniego, Victoria Elizeche, Ever Ortiz y Luis Gill; pero al preguntársele por los docentes afirmó que no recordaba los nombres, ya que según fundamentó, estaba en contacto “más con los alumnos que con los docentes”.

Por otro lado Marecos señaló que no conoce a la directora académica de la Universidad Sudamericana, Dora Cabañas, quien formó parte de la institución en el mismo lapso de tiempo que el testigo aseguró haber trabajado en la institución universitaria.

Profesor de Hernán Rivas no recuerda muchas cosas

En la audiencia de este miércoles 9 de setiembre también declaró como testigo de la defensa Mario Antonio Antúnez, quien detalló que fue docente en la Universidad Sudamericana entre 2009 y 2014, impartiendo materias como Derecho Penal, Procesal Penal, Constitucional y Romano, e indicó que viajaba a distintas sedes de la institución para tomar exámenes.

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Antúnez recordó que, pese a que en el aula estaban entre 17 a 18 alumnos, identificó a Hernán Rivas durante un examen de Derecho Constitucional porque “siempre se sentaba atrás y no hablaba mucho”. Sin embargo, aclaró que posteriormente no volvió a tener contacto con el ahora acusado.

“Hernán confundía algunas cosas del blindaje del estado de inocencia, entonces preguntaba y preguntaba. Sobre ese punto compartimos algunos datos con el otro docente, José Molinas”, relató el testigo de la defensa.

Consultado sobre la fecha del examen, en el que identificó al ahora acusado, Antúnez entró en contradicciones y luego señaló que no es muy bueno con las fechas porque tiene “la memoria hecha un desastre” a causa del covid 19. Argumentó que lo que hizo hoy “probablemente mañana ya no lo recuerde”.

Testigo clave de Rivas cayó en contradicciones

En otra parte de su declaración el testigo Mario Antúnez afirmó que entre los años 2009 y 2014, en los que estuvo como docente de varias cátedras en la Universidad Sudamericana, llevó una constancia de que estaba estudiando didáctica universitaria.

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“¿Cómo si recién en el 2015 estudió didáctica?”, le consultó sobre el punto el fiscal Christian Benítez, a lo que el supuesto profesor de Rivas respondió: “No creo”.

Ante las consultas del tribunal Antúnez también señaló que no recuerda la carga horaria de las materias que impartía en la Universidad Sudamericana, solo mencionó que tenían tres de horas de corrido cada materia los días que le tocaba enseñar. Además, recordó que cada materia duraba tres meses.

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“¿Usted tiene conocimiento de cuánto es una hora cátedra?”, consultó al testigo la jueza Yolanda Portillo, a lo que Antúnez contestó: “Me habían dicho, pero no recuerdo”.

Otra “desmemoriada” compañera de Rivas

La testigo Victorina Elizeche, egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana filial Ciudad del Este, donde estudió entre los años 2010 y 2015, también declaró que conoció a Hernán Rivas como estudiante.

“Conocí su nombre cuando los profesores llamaban la lista y también en la entrega de exámenes, pero nunca hablé con él”, afirmó la testigo de la defensa. Sin embargo, ante la consulta de los fiscales, indicó que no puede decir cuántos años coincidió con Hernán Rivas, pero remarcó que el ahora acusado sí asistía a clases.

El fiscal Christian Benítez recordó a la testigo que en su declaración ante el Ministerio Público sí precisó los años que vio a Hernán Rivas en la universidad, a lo que Victorina argumentó que ella “a veces no asistía a clases porque uno también tiene problemas familiares y otras cosas”, según manifestó.

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“Hay cosas que no recuerdo, pero todas las veces que me iba le veía a Hernán Rivas”, contestó la testigo, quien además confirmó que tiene antecedentes por el hecho punible de estafa, en la ciudad de San Lorenzo, que según afirmó fue en el año 2011 o 2012.

Elizeche puntualizó que durante el proceso tuvo medidas alternativas a la prisión y el caso terminó con su sobreseimiento definitivo por prescripción de la causa.

Otro alumno que no recuerda a Rivas como estudiante

El último testigo del Ministerio Público en declarar en el juicio oral fue Ever Samaniego, alumno de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana filial Ciudad del Este desde el 2010 hasta el año 2015; quien afirmó que no recuerda a Hernán Rivas como estudiante de la institución y que solo conoce al acusado por redes sociales.

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El testigo agregó que para tomar asistencia los docentes llamaban lista. Consultado si en los llamados de lista escuchó alguna vez el nombre de Hernán Rivas, el egresado de la carrera de Derecho afirmó que no recuerda.

Samaniego puntualizó que su grupo tenía clases de lunes a viernes, es decir, todos los días; y expresó que desconoce si existían otras secciones de la carrera de Derecho que iban solo algunos días de la semana.

Mencionó que los exámenes eran de forma presencial y se rendían tanto de forma oral como escrita; agregó que recuerda a Ana Coronil como compañera de la carrera, que su tesis tuvo como tema la “eutanasia” y la presentó en formato bibliorato. Resaltó también que tardó dos años para obtener su título de Derecho de la Universidad Sudamericana.

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Consultado si recuerda a Mario Antúnez, quien declaró como testigo de la defensa en carácter de docente de la institución universitaria; Samaniego sostuvo que no lo recuerda.

Tramo final del juicio a Hernán Rivas

El juicio oral a Hernán Rivas proseguirá el miércoles 16 de setiembre, a las 8:00, con la declaración del último testigo de la defensa, quien no se presentó en la fecha y presentó un justificativo médico, por lo que tendrá oportunidad de declarar en la siguiente audiencia del debate oral.

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga (presidenta), Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo anunció que en la audiencia del miércoles 16 finalizará la etapa probatoria, y programarán una fecha para la presentación de los alegatos finales de las partes.