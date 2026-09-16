Diferencias en Honor Colorado son parte de la “dinámica política”, dice Bachi

El senador Basilio “Bachi” Núñez analizó la situación interna del movimiento Honor Colorado tras la reciente reunión entre el candidato a la presidencia para el 2028, Pedro Alliana, y el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

El legislador sostuvo que las diferencias dentro de la agrupación son parte de la dinámica política y descartó que exista una indisciplina por parte de Alliana al expresar sus posturas sobre las futuras candidaturas partidarias.

“Ustedes quieren instalar una narrativa que no es la correcta. O sea que los diputados pueden decir quiénes son sus candidatos. Los gobernadores también. Los senadores podemos decir también quién es nuestro candidato y el presidente del partido no puede decir. Entonces no estamos en democracia”, afirmó el senador.

Respecto a la figura de Baruja como posible acompañante en la chapa presidencial, el senador aclaró que las declaraciones previas fueron una expresión de deseo y no una imposición definitiva. Según el parlamentario, los acuerdos se definirán tras las elecciones municipales.

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El legislador enfatizó que el movimiento Honor Colorado experimentó un crecimiento exponencial y que las diferencias actuales son naturales. Aseguró que el Partido Colorado posee una capacidad única para alcanzar consensos de manera rápida cuando la situación lo requiere.

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“El movimiento Honor Colorado ha crecido exponencialmente y el Partido Colorado también. Si vos ves algunas fotografías, muchos que eran de Añetete pasaron a Honor Colorado y algunos de Honor Colorado también, entonces es la dinámica de la política”, explicó el senador sobre el relacionamiento interno.

Impacto de las elecciones municipales

El senador proyecta que el panorama político cambiará significativamente después de los comicios municipales. Según sus estimaciones, el resultado electoral influirá en el ánimo de los integrantes del partido y permitirá consolidar la estructura de cara a los próximos desafíos nacionales.

“Vamos a ganar Asunción y en vez de 163 municipios vamos a ganar más de 170, entonces el humor de todos los colorados va a cambiar”, señaló el legislador al ser consultado sobre las expectativas del sector para el futuro cercano.