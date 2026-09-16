Líder Amarilla lamenta falta de votos para interpelar a Claudia Centurión: “Una verdadera vergüenza”

Amarilla sostuvo que el pedido de interpelación a Centurión no se limita al accidente registrado en la zona de Pedrozo y Ypacaraí, hecho que consideró uno de los detonantes para plantear la iniciativa.

El legislador enumeró una serie de cuestionamientos a la administración del MOPC, entre ellos el manejo de los peajes, el elevado costo de algunas obras, las fiscalizaciones, la situación de la Policía Caminera y el nivel de endeudamiento asumido por el Estado.

“Bueno, nosotros solicitamos la interpelación a la ministra Claudia Centurión no solamente por la obra del accidente de Pedrozo y Ypacaraí”, afirmó Amarilla, al explicar los motivos que llevaron a presentar el pedido.

Entre los cuestionamientos mencionó lo que calificó como una “corrupción generalizada” en torno al sistema de peajes. Señaló que existen dudas sobre cuánto se recauda y cuánto de esos recursos finalmente se devuelve a las empresas concesionadas.

También cuestionó el costo de determinadas obras viales. Citó como ejemplo la obra de Avelino Martínez, cuyo costo, según señaló, alcanza los US$ 6 millones por kilómetro. “Una ruta verdaderamente de oro, de diamante sería eso, porque no hay ninguna obra en ese costo en el mundo”, sostuvo el senador.

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También cuestiona el costo de las fiscalizaciones

Amarilla cuestionó además que, además del elevado costo de las obras, el Estado deba pagar por separado la fiscalización de los trabajos.

Mencionó que existen obras con costos de entre US$ 1,5 millones y US$ 2 millones por kilómetro y sostuvo que, paralelamente, se realizan pagos adicionales por las tareas de fiscalización.

El senador calificó estos desembolsos como un “plata je’u”, expresión con la que cuestionó el destino de los recursos públicos.

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Otro de los puntos señalados por el legislador fue la gestión de la Policía Caminera, que depende del MOPC. Amarilla calificó su funcionamiento como “un verdadero desastre”.

A esto sumó sus cuestionamientos al endeudamiento relacionado con las obras públicas. Dijo que no está claro cuál es el origen de las deudas, cuánto se debe ni por qué se asumieron determinados compromisos.

También cuestionó contratos que, según afirmó, fueron cancelados y posteriormente utilizados para que entidades bancarias realicen los pagos, mientras el Estado termina absorbiendo los intereses.

Senado tratará mañana el pedido de interpelación

El proyecto de resolución que plantea la interpelación de Claudia Centurión será tratado mañana por la Cámara de Senadores durante su sesión ordinaria.

Amarilla lamentó que no exista una cantidad suficiente de votos para avanzar con la interpelación y dejó una dura lectura política sobre la postura de sus colegas. El cartismo ya había adelantado que no acompañarían la intención de los senadores de la oposición.

Según el senador liberal, pareciera que una mayoría del Senado está conforme con la gestión de la ministra, pese a los cuestionamientos que plantea la oposición.

“Una verdadera vergüenza esta ministra”, concluyó Amarilla.