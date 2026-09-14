Senado volverá a poner a prueba votos para interpelar a Claudia Centurión

El tratamiento será además una nueva prueba para conocer si existe la mayoría absoluta (23 de 45) para que la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deba comparecer ante el pleno y responder las preguntas planteadas por los senadores.

El proyecto fue presentado por Líder Amarilla (PLRA), Yolanda Paredes (CN), Rafael Filizzola (PDP), Ever Villalba (PLRA), Rubén Velázquez (Yo Creo), José Ledesma (PLRA), Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), José Oviedo (Yo Creo), Celeste Amarilla (PLRA) y Lucía Mendoza (CN). El expediente ingresó como proyecto de resolución de citación e interpelación conforme al artículo 193 de la Constitución Nacional y la Ley N° 164/93.

La interpelación vuelve al orden del día

El pedido había sido incluido originalmente en el orden del día de la sesión del 26 de agosto, pero su tratamiento fue postergado por 22 días a solicitud de Líder Amarilla. El legislador argumentó que necesitaba contar con mayor documentación oficial del MOPC para precisar las preguntas que serían formuladas a la ministra.

Con la postergación, el proyecto vuelve ahora al pleno y aparece como octavo punto del orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles.

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El escenario político, sin embargo, no está despejado. El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, ya había manifestado su oposición al planteamiento al igual que el líder de la bancada oficialista Natalicio Chase. sin votos del cartismo y de sus aliados los opositores no podrían reunir los votos suficientes.

La Constitución establece que cada Cámara puede citar e interpelar a ministros y otros altos funcionarios por mayoría absoluta. La Ley N° 164/93, que reglamenta el procedimiento, dispone igualmente que la propuesta debe ser resuelta por mayoría absoluta de votos.

¿Qué quieren preguntarle a Claudia Centurión?

El cuestionario está directamente relacionado con el accidente ocurrido el 15 de agosto en el cruce semafórico de la compañía Pedrozo, en Ypacaraí, donde fallecieron cinco personas según la exposición de motivos del proyecto. Los proyectistas sostienen que el hecho debe ser analizado más allá de la eventual responsabilidad individual del conductor y apuntan a las condiciones de seguridad vial y a las obligaciones del MOPC.

Los senadores plantean que el mismo sector ya había sido escenario de otros accidentes graves y cuestionan si el Estado adoptó medidas preventivas suficientes pese a los antecedentes existentes.

En ese sentido, el proyecto sostiene que la interpelación busca conocer qué sabía el MOPC, qué advertencias recibió, qué medidas tomó, cuáles quedaron pendientes y por qué esas acciones no fueron suficientes para evitar una nueva tragedia.

Ruta PY02, Pedrozo y el contrato de Rutas del Este

El cuestionario no se limita al accidente. Entre las preguntas previstas figuran el costo total de la adjudicación de la APP Rutas del Este, el detalle de los costos financieros y de mantenimiento y la cantidad de adendas introducidas al contrato original.

Los senadores también quieren saber si el tramo Ypacaraí-Areguá fue afectado por esas adendas y cuál es el costo total del tramo que incluye el cruce semafórico de Pedrozo, ubicado sobre la Ruta PY02.

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Además, el cuestionario pregunta si el proyecto contemplaba originalmente obras o medidas de precaución para ese sector y cuáles fueron las obras ejecutadas durante la gestión de Centurión para prevenir y controlar los accidentes.

Otro de los puntos busca determinar si el MOPC cuenta con un registro oficial de siniestros ocurridos en la zona y sus consecuencias, así como si recibió denuncias de pobladores, vecinos o autoridades locales que reclamaban la eliminación urgente del semáforo y una solución técnica.