Prieto desafía a Alliana y lo tilda del “peor candidato de la historia”

En la noche de ayer, durante un concurrido acto político en la ciudad de San Lorenzo en apoyo a la candidatura a la intendencia de Luz Bella González, postulante por la Alianza Juntos por San Lorenzo (Lista 6), el candidato a la presidencia en las elecciones del 2028 Miguel Prieto apuntó con dureza y sin filtros contra Pedro Alliana, candidato por Honor Colorado y su principal contrincante político.

Ante una multitud de adherentes, el referente opositor cuestionó fuertemente las presuntas persecuciones judiciales y desafió abiertamente al oficialismo de cara a los próximos desafíos electorales.

Durante su discurso, Prieto lanzó una interrogante para luego desafiar de forma tajante al sector gobernante: “¿Quién le ordenó que me meta preso? Pedro Alliana, el peor candidato de la historia del Paraguay”.

En esa misma línea, advirtió a su adversario político: “Tu orden no va a funcionar. No me van a poder meter preso porque la verdad está saliendo a la luz”.

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El líder político continuó con su descalificación hacia el referente de Honor Colorado, asegurando que el verdadero escenario de disputa se librará en las urnas. “Vas a tener que enfrentarte en elecciones, tu peor pesadilla, porque sos un cagón, porque sos inútil. Porque pensás que vas a poder comprar votos”.

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Asimismo, denunció supuestos hechos de corrupción institucional al manifestar que “todo lo que robaron con Hambre Cero, lo que están robando en la Fiscalía, lo que están robando de los medicamentos de la pobre gente, no les va a alcanzar”.

Hacia el tramo final de su alocución, el candidato presidencial abordó la estrategia clientelista de sus detractores, sugiriendo a los presentes una inusual táctica.

Aconsejó a la ciudadanía que acepte el dinero que sus contrincantes repartan, pero que a la hora de sufragar demuestren su verdadero rechazo. “Pero vótenle al cambio. Ahora démosle el golpe, el 4 de octubre. Demos un mensaje contundente, que estamos podridos de este sistema y que este sistema va a caer”, enfatizó.

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Finalmente, Prieto cerró su intervención apelando a la épica de su movilización ciudadana y al hartazgo generalizado con la clase política tradicional: “Es momento de romper cadenas, de demostrarle a esta gente de que nunca vamos a someternos. Por eso salí de mi casa y caminé desde el Este a Oeste, acompañado de la energía infinita del Sol”, sentenció.