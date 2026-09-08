Aseguran que buscan “anular” a Miguel Prieto para sacarlo de la carrera presidencial

Denis Dioff cuestionó severamente la imputación contra Prieto por supuesto desvío en mejoras del Hospital de Ciudad del Este y sostuvo que la acción judicial responde a una estrategia deliberada del oficialismo para dejar fuera de competencia a una de las principales figuras de la oposición de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2028.

“Categóricamente quieren anularlo, sacarlo de competencia para tener la cancha libre”, aseveró Denis. Señaló que el crecimiento político de Prieto genera temor en las filas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y consideró que el proyecto político del exjefe municipal esteño viene sumando adhesiones de forma contundente en diversos puntos del país.

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En otro momento, sostuvo que el proceso carece de garantías y responde a fines netamente políticos. Asimismo, responsabilizó al Partido Colorado de utilizar a la Justicia como “garrote político”.

Optimismo en Ayolas y críticas a la gestión de Yacyretá

En el plano local, al referirse a las proyecciones políticas para el municipio de Ayolas de cara a los comicios del próximo 4 de octubre, Denis sostuvo que existe un ambiente favorable para la Alianza Recuperando el Paraíso, Lista 5.

Destacó que el equipo de la alianza se encuentra “sólido y compacto”, trabajando de manera coordinada entre sus 12 candidatos a concejales.

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En contraposición, afirmó que en la ANR existe una marcada división interna, al punto de que varios postulantes a concejales de ese sector estarían operando a favor del voto cruzado.

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Por último, se refirió a la compleja coyuntura económica de la zona. Manifestó que la presencia de la Entidad Binacional Yacyretá no se traduce en calidad de vida para los pobladores locales.

“Todos los recursos que se generan no se quedan en la ciudad; Ayolas está sufriendo una crisis como nunca antes”, concluyó.