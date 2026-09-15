Juicio a Miguel Prieto: Fiscalía “montó una mentira” en caso Tía Chela, según defensas

Los abogados Derlis Martínez y Guillermo Ferreiro, defensores del exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, presentaron este martes 15 sus alegatos iniciales en el juicio que afronta el actual precandidato a la Presidencia de la República junto a otros 10 acusados de supuesta lesión de confianza y asociación criminal en el caso Tía Chela.

Durante su exposición Martínez argumentó que el Ministerio Público realizó una investigación de gabinete, incompleta y a las apuradas. Agregó que los fiscales eligieron las pruebas que les convenía para tratar de sustentar su acusación y dejaron de lado aquellas que desbarataban su teoría inicial.

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“La fiscalía le dio la espalda a la verdad. Ninguno de los informes presentados por el Ministerio Público, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y Contraloría General de la República son consistentes ni concluyentes”, expresó el letrado.

Resaltó que en parte de los alegatos iniciales el Ministerio Público, representado por los fiscales Verónica Valdez, Silvio Corbeta y Yeimy Adle, afirmaron que los acusados crearon “cadenas ficticias de compras de productos”; sin embargo los proveedores que aparecen en la cadena nunca fueron llamados a declarar. “Si esos proveedores contribuyeron a crear una cadena ficticia de compra, tendrían que estar sentados acá en el juicio”, insistió el defensor.

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En otra parte de sus alegatos el Abg. Derlis Martínez destacó que durante la pandemia por covid 19 se concretaron 267 contratos por la vía de la excepción, entre ellos de parte de la Corte Suprema de Justicia y la propia Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Esta última concluyó, en la presente causa, que la pandemia no era motivo para realizar licitaciones por la vía de la excepción.

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“Vamos a demostrar en este juicio que Tía Chela tenía experiencia y capacidad financiera para proveer a la Municipalidad de Ciudad del Este. Presentaremos fotos y videos de diferentes momentos, en los que se observan los productos que la empresa proveedora adquirió y proveyó al municipio”, enfatizó Martínez.

Remarcó que nada fue un montaje sino un proceso de contratación real y lícito, ajustado a los procedimientos establecidos. “Seguramente existió alguna irregularidad, pero absolutamente nada se hizo fuera de lugar”, puntualizó el defensor.

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Por su parte el Abg. Guillermo Ferreiro agregó que no existió dolo y que en el presente juicio oral la Fiscalía presentará una valoración parcial y aislada de las pruebas.

La defensa de Prieto aseguró en el caso Tía Chela existe mucha desinformación, en consecuencia solicitaron al Tribunal de Sentencia que preserve su independencia e imparcialidad.

Fiscalía “montó una mentira”, según defensa

En la audiencia de este martes también presentó sus alegatos iniciales la Abg. Gilda Portillo, defensora de los acusados Nelson Segovia y Félix Cáceres; quien afirmó que el Ministerio Público “montó una mentira” para llevar a juicio a sus clientes y los demás encausados por el caso Tía Chela.

De acuerdo con lo señalado por la letrada, la fiscalía no podrá probar la existencia de una estructura criminal dentro de la Municipalidad de Ciudad del Este, durante la gestión de Miguel Prieto como intendente, simplemente porque tal cosa “nunca ocurrió”, según remarcó la defensora.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Ana Rodríguez Brozón e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres programó la continuidad del juicio oral para el lunes 21 de septiembre, a las 8:00, con la presentación de los alegatos iniciales de las demás defensas.

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Junto a Miguel Prieto, Nelson Segovia y Félix Cáceres afrontan juicio oral Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez; todos por supuesta lesión de confianza y asociación criminal.