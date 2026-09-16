Tensión en el cartismo: Solo hay Honor Colorado, Cartes es líder y existen “conductores”, dice Aguilera

Un vendaval político se originó ayer con las declaraciones del presidente del Partido Colorado y líder de Honor Colorado (HC), Horacio Cartes, quien ratificó que la dupla de Alliana para el 2028 será el actual ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, lo que motivó una inesperada contestación del vicepresidente y precandidato, quien ratificó que su decisión la anunciaría recién luego de las municipales del 4 de octubre próximo.

Sin embargo, el vicelíder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Alejandro Aguilera intentó ponerle paños fríos, diciendo que lo de Cartes, fue solo una reiteración de su intención y que la respuesta de Alliana fue un mensaje para mantener su palabra empeñada.

Sin embargo, ante la pregunta directa sobre si existe o no un “peñismo”, ya sea en gestación o incluso ya esta en marcha, apoyado en el grupo de gobernadores “cartistas” y ciertos diputados “rebeldes”, el mismo lo negó indirectamente diciendo que lo que existe es solo el movimiento Honor Colorado.

“Ahora mismo existe el movimiento de Honor Colorado. Dentro del movimiento colorado existe un liderazgo que es el del presidente Horacio Cartes y están los conductores principales, donde están también el presidente (Santiago Peña) y el vicepresidente de la República (Pedro Alliana)”, dijo Aguilera.

El mismo, no obstante, intentó negar que Cartes imponga sus posiciones y que, en esa línea es que Alliana sale a sostener su postura.

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“Ustedes también siempre pregonaron que dentro del movimiento Colorado prácticamente se vivía una dictadura, cosa que nunca fue así. Este es un movimiento con disciplina, pero también la gente tiene su pensamiento propio, o sea, aquí el vicepresidente de la República también lo ha demostrado, que se toma su tiempo y que cumple su palabra. Que él ratifique su palabra no significa que nos respete el liderazgo del presidente del partido”, alegó Aguilera.

Sobre la reunión que se realizó anoche en Mburuvicha Róga entre gobernadores cartistas y el presidente Santiago Peña, en su intento de negar que sea por el “enojo” de la nominación de Baruja, Aguilera alegó incluso cuestiones ridículas que supuestamente podrían haber hablado del Presupuesto 2027.

“Los gobernadores mínimamente se reúnen dos veces al mes con el presidente” y “no es absolutamente nada raro”.

Finalmente, ratificó que a criterio personal que “Alliana es el candidato a presidente y Alliana es el que va a decidir quién lo va a acompañar en la dupla presidencial” y negó que esta situación pueda afectar las chances de la ANR en las municipales próxmas.