Política
17 de septiembre de 2026 a la - 13:20

Junta pide que devuelvan el “Cañón Cristiano” a La Rosada

La Junta Municipal de Ybycuí reclama la preservación del antiguo Cañón Cristiano.
La Junta Municipal de Ybycuí reclama la preservación del antiguo Cañón Cristiano.Archivo Abc Color

YBYCUÍ. Declaran de interés municipal la restitución de la emblemática pieza de artillería fabricada en la histórica fundición local.

Por ABC Color
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La Junta Municipal de esta ciudad aprobó por unanimidad la resolución N°43/2026 por la cual se declara de interés histórico, cultural y patrimonial la restitución del histórico “Cañón Cristiano” a la República del Paraguay.

En la minuta presentada por el concejal local Luis Andrés Samaniego Rolón (ANR), se solicitó que el “Cañón Cristiano”, de ser restituido a nuestro país, sea depositado y exhibido permanentemente en el sitio histórico Minas Cué – La Rosada.

El concejal Luis Andrés Rolón Samaniego de Ybycuí quien figura como funcionario de OPACI
El concejal Luis Andrés Rolón Samaniego (ANR) de Ybycuí.

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La iniciativa, presentada a través de una minuta, resalta que el cañón constituye uno de los emblemas más importantes de la industria y la capacidad técnica nacional durante el siglo XIX, forjado precisamente en los talleres de La Rosada bajo el gobierno de Don Carlos Antonio López.

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El documento recuerda que, tras la Guerra contra la Triple Alianza, el armamento fue llevado al Brasil como trofeo de guerra, por lo que su recuperación representa una profunda reivindicación de la memoria histórica paraguaya.

Asimismo, se acompaña el respaldo institucional a las gestiones diplomáticas del Gobierno Nacional para lograr su devolución.

En el museo de La Rosada de Ybycuí se puede observar lo que quedó de la fundición de hierro.
En el museo de La Rosada de Ybycuí se puede observar lo que quedó de la fundición de hierro.

Finalmente, el cuerpo legislativo peticiona que, una vez concretado el retorno de la pieza al país, su destino final sea el museo de Minas Cué – La Rosada —por ser el lugar directo de su fabricación—, con el fin de fortalecer el patrimonio cultural, la educación y el turismo histórico en el noveno departamento.