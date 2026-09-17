Junta pide que devuelvan el “Cañón Cristiano” a La Rosada

La Junta Municipal de esta ciudad aprobó por unanimidad la resolución N°43/2026 por la cual se declara de interés histórico, cultural y patrimonial la restitución del histórico “Cañón Cristiano” a la República del Paraguay.

En la minuta presentada por el concejal local Luis Andrés Samaniego Rolón (ANR), se solicitó que el “Cañón Cristiano”, de ser restituido a nuestro país, sea depositado y exhibido permanentemente en el sitio histórico Minas Cué – La Rosada.

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La iniciativa, presentada a través de una minuta, resalta que el cañón constituye uno de los emblemas más importantes de la industria y la capacidad técnica nacional durante el siglo XIX, forjado precisamente en los talleres de La Rosada bajo el gobierno de Don Carlos Antonio López.

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El documento recuerda que, tras la Guerra contra la Triple Alianza, el armamento fue llevado al Brasil como trofeo de guerra, por lo que su recuperación representa una profunda reivindicación de la memoria histórica paraguaya.

Asimismo, se acompaña el respaldo institucional a las gestiones diplomáticas del Gobierno Nacional para lograr su devolución.

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Finalmente, el cuerpo legislativo peticiona que, una vez concretado el retorno de la pieza al país, su destino final sea el museo de Minas Cué – La Rosada —por ser el lugar directo de su fabricación—, con el fin de fortalecer el patrimonio cultural, la educación y el turismo histórico en el noveno departamento.