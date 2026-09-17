Justicia ordena entregar documentos de la rendición de cuentas de la Municipalidad de Atyrá

El candidato a concejal de Atyrá por el PLRA, abogado Víctor Samaniego, explicó que, en su carácter de ciudadano, presentó inicialmente una solicitud para obtener la documentación del ejercicio fiscal 2025 de la administración comunal. Ante la falta de entrega de las copias requeridas, recurrió a la Justicia ordinaria mediante un amparo constitucional.

Según relató, durante el proceso las autoridades municipales señalaron que parte de la información ya se encontraba disponible en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y en el de la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, sostuvo que no se precisó qué documentos estaban disponibles ni se concretó la entrega de las copias solicitadas.

El Juzgado de Primera Instancia de Caacupé hizo lugar al amparo constitucional y ordenó la entrega de las copias de los documentos relacionados con la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2025.

Posteriormente, el Tribunal de Apelación de Caacupé ratificó la resolución de primera instancia y rechazó la apelación presentada, manteniendo la orden de entregar la documentación solicitada.

Samaniego señaló que el fallo establece la obligación de proporcionar las copias de los documentos vinculados a la rendición de cuentas de la administración del intendente de Atyrá, Juan Ramón Martínez (ANR-HC), correspondiente al periodo 2025.

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Intendente dice que documentos están a disposición de todos los ciudadanos

El intendente Juan Ramón Martínez respondió al pedido realizado por el candidato a concejal municipal por el PLRA, abogado Víctor Samaniego, sobre los documentos relacionados con la rendición de cuentas de la administración municipal.

Martínez señaló que los documentos solicitados “se hallan a disposición de él y de todos los interesados” y que esta situación ya fue comunicada a través del juzgado, conforme a la ley.

Indicó que, según tiene entendido, el Tribunal de Apelación aún no se ha pronunciado sobre el caso.

El jefe comunal afirmó que la documentación y los procedimientos fueron sometidos a distintas instancias de control, entre ellas la Contraloría General de la República, auditorías del Poder Ejecutivo, Contrataciones Públicas y la Junta Municipal.

Finalmente, Martínez aseguró que, al presentarse como candidato a concejal, Samaniego debería conocer los procesos y mecanismos establecidos para el acceso y control de la documentación municipal.

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