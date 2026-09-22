Gerardo “Gringo” Benítez defiende a la ANR como “la única capaz de gobernar”

Gerardo “Gringo” Benítez encabeza actualmente la nómina de candidatos a concejales de la ANR tras obtener 7.240 votos preferenciales en la interna. Narró que se inició en la dirigencia durante su etapa en la Universidad Católica, donde se graduó como economista.

Se describió como casado, padre de una hija de 12 años; y como alguien “nacido, criado y mal criado en el barrio San Vicente” en donde se jactó de su labor comunitaria.

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Respecto a su trayectoria en el sector público, recordó que en 2021 se desempeñó como director del Mercado de Abasto durante un año y medio (bajo la gestión de Nenecho), y que desde 2023 ocupa el cargo de gerente administrativo de la ESSAP. También fue asesor financiero de la Junta Municipal.

Señaló que se vio forzado a renunciar a la Dirección del Abasto al no contar con la posibilidad ni la capacidad de atender las cuestiones elementales pero en medio de movilizaciones y reclamos de los comerciantes y permisionarios que exigen mayor transparencia, seguridad y mejores condiciones laborales en el sitio.

“No teníamos herramientas, el personal no tenía el equipamiento, las maquinarias estaban prácticamente abandonadas, era una situación realmente de abandono”, dijo.

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No obstante, se jactó de que, al dejar dicho recinto comercial, lo hizo con la mejor recaudación y con el 92% de la documentación de los locatarios en orden. Aseguró que esto le valió la confianza de la Intendencia y de la Junta Municipal para adquirir maquinarias pesadas destinadas al servicio de limpieza.

Admitió que, bajo la administración del colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez, la comuna perdió “lo más importante, que es la credibilidad”. Por ello, afirmó que los colorados acompañarán al candidato a intendente Camilo Pérez para darle el soporte legal y político necesario para recuperar la confianza ciudadana, así como para impulsar acciones que mejoren los barrios y el entorno de los asuncenos.

Recolección de residuos

En materia de gestión de desperdicios, planteó la modernización tanto del sistema de recolección como del tratamiento de residuos.

Sostuvo que el tratamiento de la basura “requiere un compromiso de las dos partes, tanto de la municipalidad como también del ciudadano de colaborar con respecto a su forma de tratar su basura”.

“Nuestra sociedad en algún momento tendrá que plantearse esto de forma bastante seria”, acotó Benítez.

El tránsito caótico en Asunción

En cuanto a cómo agilizar la circulación vehicular, sostuvo que los ciudadanos no pueden seguir perdiendo horas de su vida en los embotellamientos y enfatizó que “el tiempo es el único recurso que no recuperamos”.

Indicó que la Municipalidad dispuso de varias soluciones que luego ejecutó de manera deficiente. Recordó el caso de los semáforos inteligentes donados por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) en Paraguay: “Fue excelente. ¿En dónde nosotros fallamos? Nos percatamos de que podíamos poner semáforo en cada esquina y ahí fue donde perdimos la agilidad”, dijo.

Asimismo, planteó endurecer las prohibiciones de los giros a la izquierda en las avenidas.

Plazas y espacios verdes

“Hemos dejado de arreglar las calles, hemos dejado de arreglar los semáforos, entonces los espacios verdes también han sido descuidados”, señaló.

Por esta razón, afirmó que cuentan con “un plan de acción” junto con Camilo Pérez. Sostuvo que “los recursos están solamente requieren un liderazgo y una voluntad de aplicar lo básico”.

“¿Cuál fue el problema de la degradación del municipio? El problema es que el municipio como institución dejó de hacer lo básico, arreglar calles, y llevar la basura correctamente”, expresó.

“Proponemos volver a las raíces, a encontrarnos de vuelta con lo que tenemos que hacer, empezar haciendo lo básico, tomando de vuelta el rol preponderante que tiene el municipio de devolver esos espacios a los asuncenos”, aseveró.

Cuidacoches y limpiavidrios en la ciudad

Al ser consultado sobre la legalización o permanencia de los cuidacoches, fue contundente: “No, para mí no, es ilegal”, sentenció.

En relación con los limpiavidrios en los semáforos, manifestó estar en contra de la extorsión cuando se manifiesta como una amenaza al vehículo o a la persona. “Conmigo no”, recalcó.

Planilleros y exceso de funcionarios

Reconoció que la Comuna asuncena requiere con urgencia reducir la cantidad de “compañeros”. Señaló que la vía adecuada es lograr que unos 1.500 funcionarios en edad reglamentaria usufructúen su derecho a la jubilación. “Ahí estaríamos hablando de un gran ahorro”, estimó.

En cuanto a los “compañeros que no cumplen una función específica”, indicó que se precisará de una “reingeniería en el recurso humano”.

A favor de las fotomultas

Respecto a la implementación de tecnología para sancionar infracciones, se mostró a favor: “Totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso”, afirmó. “Eso va a exigir que también el ciudadano ponga de su parte en lo que se respecta a la nueva adecuación a cumplir con la norma”, agregó.

Nenecho Rodríguez y defensa a la ANR

Sobre el rol de la Junta Municipal saliente, cuestionada por actuar como cómplice y no ejercer el control debido al intendente, señaló: “Cada uno lleva la cuota de responsabilidad que le corresponde”.

“Yo salgo en defensa de que el Partido Colorado no es el actor fundamental en todo lo malo que ocurre en este país”, dijo.

“El Partido Colorado puedo decir que es la única herramienta política capaz de gobernar con un cierto orden las instituciones dentro del Estado. Obviamente los hombres somos perfectibles”, aseveró.

Finalmente, subrayó que la Lista 1 cuenta con la gran ventaja de estar integrada por amplios sectores, loq que ofrece una propuesta más diversa al electorado.