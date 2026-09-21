Asunción: 21 de 24 candidatos a concejales de Camilo ya viven del Estado

Un total de 21 de los 24 candidatos a concejal de la lista del Partido Colorado que acompaña a Camilo Pérez (ANR-cartista) perciben salarios del Estado o de la Municipalidad de Asunción, totalizando casi un US$ 1 millón al año. La situación se replica en la oposición, donde los postulantes del PLRA también suman ingresos públicos y arrastran cuestionamientos por gestiones anteriores.

Aparato estatal y salarios públicos: el sostén de la lista de candidatos de la ANR en Asunción

La conformación de las listas para la Junta Municipal de Asunción expone la fuerte dependencia de los aparatos partidarios hacia los recursos del Estado. Dentro del oficialismo, que acompaña a Camilo Pérez (ANR-cartista) en la carrera por la Intendencia de Asunción, las candidaturas se configuran mayoritariamente con funcionarios públicos activos.

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Este fenómeno evidencia la utilización de las estructuras institucionales como una plataforma de soporte político para las internas y las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

Al examinar detalladamente la nómina oficial presentada para el legislativo comunal por el Partido Colorado, los registros públicos confirman que, de un total de 24 candidatos titulares registrados, 21 tienen vínculos y remuneraciones en la función pública.

El desglose de las planillas demuestra que estos candidatos se encuentran distribuidos en diversas dependencias clave del Estado. La lista abarca desde ministerios del Poder Ejecutivo y empresas públicas descentralizadas como la Essap hasta oficinas administrativas y operativas de la propia comuna capitalina.

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Datos oficiales confirman que el mantenimiento de estos operadores en la función pública demanda un total de G. 5.586 millones, equivalentes a casi US$ 1 millón, cada año.

Exdirectores de Nenecho y concejales que buscan el rekutu arrastran cuestionamientos

Entre estos candidatos colorados, aparecen funcionarios de confianza y directores de la administración del intendente, Luis Bello (ANR-cartista). Entre los nombres figuran Diego “Arki” Sotomayor, titular de Planeamiento Urbano ya desde la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), Carlos Morel Gadea, al frente de Defensa al Consumidor, y Constantino “Tino” Ayala, quienes buscan un escaño legislativo.

Sobre las gestiones de estos directores municipales pesan diversos cuestionamientos públicos y fuertes denuncias vinculadas a presuntos esquemas de recaudación paralela dentro de la estructura de la Municipalidad de Asunción.

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La nómina incluye a los actuales concejales colorados que pretenden lograr el “rekutu” en el cargo. Entre ellos se encuentran figuras como Miguel Sosa (ANR-HC), Nasser Esgaib(ANR-HC), Marcelo Centurión (ANR-HC), César “Ceres” Escobar (ANR-HC), Mariano Cáceres (ANR-HC), René Calonga (ANR-HC), Karina Acuña (ANR-HC), Javier Pintos (ANR-HC) y Arturo “Tuki” Almirón (ANR-disidente).

La presencia de estos ediles en la pugna electoral se da tras haber ejercido un rol determinante durante la cuestionada gestión de Nenecho Rodríguez, que renunció en agosto del año pasado, presionado por la confirmación de uno desvío de G. 512.000 millones de bonos que era para obras que no se ejecutaron. Las actuaciones de estos concejales, mediante aprobaciones, abstenciones y ausencias clave, permitieron al exintendente la aprobación de sus balances 2023, 2024 y 2025, pese a la denuncia de ABC sobre el desvío de bonos, lo cual fue luego confirmado por la Contraloría General de la República y el informe final del interventor, Carlos Pereira.

Los candidatos de Camilo Pérez que ya cobran sueldos públicos

Gerardo “Gringo” Benítez

Institución: Essap

Salario: G. 20.348.800

Miguel Sosa

Institución: Junta Municipal de Asunción (concejal)

Salario: G. 28.188.610

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Sebastián Radice

Institución: Essap

Salario: G. 10.015.210

Nasser Esgaib

Institución: Junta Municipal de Asunción (concejal)

Salario: G. 28.188.610

Diego Sotomayor

Institución: Municipalidad de Asunción (D. Planeamiento Urbano)

Salario: G. 16.475.606

Iván Chilavert

Institución: Cámara de Diputados

Salario: G. 16.501.800

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Marcelo Centurión

Institución: Junta Municipal de Asunción (concejal)

Salario: G. 28.188.610

César “Ceres” Escobar

Institución: Junta Municipal de Asunción (concejal)

Salario: G. 28.188.610

Daniel Fernández

Ministerio de Urbanismo

Salario: G. 18.130.600

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Carlos Morel Gadea

Institución: Municipalidad de Asunción

Salario: G. 6.321.116

Constantino Ayala

Institución: Municipalidad de Asunción

Salario: G. 7.367.619

Oscar “Piriki” Rodríguez

Institución: Junta Municipal de Asunción (defensor municipal)

Salario: G. 19.479.475

Jesus Lara

Institución: Junta Municipal de Asunción (concejal)

Salario: G. 28.188.610

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Mariano Cáceres

Institución: Junta Municipal de Asunción (concejal)

Salario: G. 28.188.610

Cynthia Romero

Institución: Essap

Salario: G. 17.574.300

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René Calonga

Institución: Junta Municipal de Asunción (concejal)

Salario: G. 28.188.610

Axel Mongelós

Institución: Municipalidad de Asunción

Salario: G. 6.752.790

Óscar Noldin

Institución: Ministerio de Salud

Salario: G. 8.868.000

Karina Acuña

Institución: Junta Municipal de Asunción (concejal)

Salario: G. 28.188.610

Javier Pintos

Institución: Junta Municipal de Asunción (concejal)

Salario: G. 28.188.610

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Arturo “Tuki” Almirón

Institución: Junta Municipal de Asunción (concejal)

Salario: G. 28.188.610

Oposición bajo la lupa: Postulantes del PLRA en Asunción también suman ingresos del Estado

La dinámica de postular a funcionarios con ingresos del Estado no es una exclusividad del oficialismo colorado, ya que la oposición también replica este modelo. En el análisis de las listas presentadas por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se observa un esquema idéntico de arraigo en el presupuesto público.

Los datos oficiales revelan que 14 de los 24 candidatos a concejales municipales presentados por el PLRA perciben salarios estatales. Este contingente de postulantes opositores absorbe una asignación global que asciende a G. 1.779 millones de manera anual para sostener sus actividades.

Dentro de esta nucleación política sobresalen los denominados concejales “eternos” de Asunción, tales como Augusto Wagner y Ramón Ortiz. Ambas figuras acumulan una trayectoria de un cuarto de siglo, con 25 años ininterrumpidos en la Junta Municipal, arrastrando cuestionamientos por sus declaraciones juradas y pactos políticos.

El listado liberal también incorpora a exfuncionarios de administraciones pasadas, como Christian Bareiro, exdirector del Mercado 4. Sobre su gestión y figura recaen denuncias penales e investigaciones vinculadas a presuntos esquemas irregulares de retenciones salariales.

Los candidatos del PLRA que ya tienen sueldo público

Augusto Wagner

Junta Municipal de Asunción (concejal)

G. 28.188.610

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Víctor Ramón Ortiz

Junta Municipal de Asunción (concejal)

G. 28.188.610

Christian Bareiro

Municipalidad de Asunción

G. 9.347.619

Fiorella Forestieri

Junta Municipal de Asunción (concejal)

G. 28.188.610

Humberto Blasco

Junta Municipal de Asunción (concejal)

G. 28.188.610

Ariel Andino

Municipalidad de Asunción

G. 7.655.619

Tancredo Luis Centurión Barrios

Cámara de Senadores

G. 4.161.241

Carina Benítez Yegros

Junta Municipal de Asunción

G. 5.067.790

Nery Andrés Velázquez Gauto

Municipalidad de Asunción

G. 4.994.946

María Cristina Benítez Mareco

Junta Municipal de Asunción

G. 2.899.048

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Rogelio Barros

Junta Municipal de Asunción

G. 4.966.790

Yesica Ramona Saguier Dávalos

Junta Municipal de Asunción

G. 2.899.048

José Luis Santa Cruz Martínez

Junta Municipal de Asunción

G. 5.436.790

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Henry Nelson Cañete Fernández

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

G. 4.904.725

El millonario costo fiscal que pagan los contribuyentes para sostener las estructuras partidarias

La consolidación global de los datos financieros de los dos partidos políticos tradicionales expone una realidad inocultable sobre el origen de las candidaturas. La inmensa mayoría de quienes pugnan por ocupar una banca en la corporación municipal dependen directamente de los impuestos y contribuciones abonados por la ciudadanía.

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Al sumar el costo operativo y salarial que representan los candidatos a concejales de ambas nucleaciones políticas principales, la cifra supera ampliamente la barrera de los US$ 1,2 millones anuales destinados exclusivamente al pago de sus remuneraciones públicas.

Así también se da el mantenimiento de la estructura partidaria de la ANR, cuya estructura de presidentes de seccional les cuesta a los paraguayos un total de G. 8.178 millones (aproximadamente US$ 1,4 millones)