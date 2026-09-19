Santiago Peña y Delcy Rodríguez firman comunicado conjunto para avanzar en lazos bilaterales

El presidente de la República, Santiago Peña, llevó a cabo una visita de trabajo al Palacio de Miraflores, donde mantuvo un encuentro de alto nivel con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La cumbre culminó con la firma formal de un comunicado conjunto entre ambas naciones.

El encuentro, calificado por ambas partes como un espacio de mutuo respeto, permitió profundizar en temas fundamentales de la agenda bilateral. Entre los ejes prioritarios del diálogo destacaron el análisis del proceso institucional de Venezuela, el fortalecimiento de la economía y la articulación de estrategias en la lucha conjunta contra el crimen transnacional organizado.

Asimismo, ambos mandatarios dieron inicio a un proceso formal de diálogo centrado en el bienestar de los ciudadanos de ambos países, proyectando las bases para el eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares que permitan normalizar el vínculo bilateral.

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Contexto y antecedentes sobre la relación

Este acercamiento de alto nivel representa un giro significativo en la política exterior de la región.

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Las relaciones entre Paraguay y Venezuela habían atravesado años de distanciamiento y ruptura de canales diplomáticos oficiales.

Sin embargo, la actual administración paraguaya ha optado por un enfoque pragmático centrado en la cooperación institucional, la seguridad fronteriza, el combate a las amenazas transnacionales y la protección consular de los ciudadanos, materializado ahora en un documento oficial conjunto que traza la hoja de ruta a seguir.