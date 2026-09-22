Miguel Prieto afirmó que recorre el país para escuchar los reclamos ciudadanos

El líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, participó de la movilización de la Organización Campesina de Misiones (OCM), realizada en el cruce Santa María, donde afirmó que llegó para escuchar las inquietudes de la población y conocer de primera mano la realidad de las comunidades.

Prieto señaló que un dirigente político no puede decir que conoce los problemas del pueblo si no se acerca a la gente y escucha sus necesidades.

“Difícilmente una persona puede decir que conoce el problema del pueblo si no se queda a escuchar a la gente y conocer su realidad”, expresó.

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También hizo referencia a su situación judicial y aseguró que no tiene miedo y no teme al contacto con la ciudadanía.

“Yo no soy un político que le tenga miedo a la gente porque no tengo un peso de conciencia. Actualmente me quieren meter preso, pero la gente me está defendiendo; el pueblo me defiende de este sistema”, manifestó.

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El dirigente indicó que se encuentra recorriendo distintos departamentos del país y sostuvo que los reclamos son similares en todas las regiones.

“Estoy recorriendo todo el Paraguay y el reclamo es el mismo en todas partes: falta de oportunidades, trabajo, salud, mejores condiciones laborales y el alto costo de vida, hepy so’o, hepy luz, hepypaitéma entéro mba’e”, afirmó.

Finalmente, señaló que estas visitas forman parte de un recorrido para recoger información y conocer las necesidades de la ciudadanía.“Estamos escuchando todo y nos estamos nutriendo de información para que, cuando Dios y el pueblo nos pongan en la Presidencia de la República, sepamos qué hacer por el pueblo”, concluyó.