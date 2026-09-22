San Ignacio: candidato a intendente cerró campaña con críticas a la falta de medicamentos

El candidato a intendente de la Alianza Juntos por San Ignacio, Eduardo Dejesus, cerró su campaña con cuestionamientos a la situación de la salud pública y la falta de medicamentos en los hospitales.

Si bien reconoció que la provisión de fármacos corresponde al Ministerio de Salud Pública, afirmó que los pacientes llegan a los servicios y no encuentran los medicamentos que necesitan, mientras muchas familias de escasos recursos tampoco tienen dinero para comprarlos.

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“Si bien la provisión de medicamentos es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, jahá ñande la hospitalpe ha ndajatopái pohã” (vamos al hospital y no encontramos remedio), manifestó.

Dejesus sostuvo que “hay demasiada gente que trabaja día a día para poder comer y, cuando se enferma, ndoguerekovéi la ipohã repyrã” (y no tiene para comprar remedio), por lo que planteó que la Municipalidad intervenga ante esta problemática mediante una farmacia municipal social.

Durante su mensaje al electorado, el candidato pidió una oportunidad para llevar adelante su propuesta de gestión y sostuvo que pretende impulsar un cambio que vaya más allá del reemplazo de autoridades.