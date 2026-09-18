Nakayama pide a la oposición no confiarse por discusión interna de Honor Colorado

El senador liberal Eduardo Nakayama sostuvo que el quiebre interno en Honor Colorado podría generar una desestabilización dentro del oficialismo, pero advirtió que la oposición no debe confiarse y debe concentrar todos sus esfuerzos en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

El legislador señaló que la disputa dentro del movimiento oficialista no garantiza una ventaja automática para los sectores opositores. “Este quiebre que hay dentro del movimiento oficialista Honor Colorado desestabiliza a nivel interno, pero eso no va a repercutir directamente a favor de la oposición”, expresó.

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Nakayama manifestó que las elecciones municipales tienen una dinámica distinta y recordó que los candidatos colorados competirán bajo la Lista 1.

“Nosotros, dentro del espacio opositor, particularmente dentro del Partido Liberal, tenemos que trabajar con todo el esfuerzo como si fuese que ellos están de amores para poder ganar”, afirmó.

El senador indicó que, más que la cantidad de municipios obtenidos, será importante cuáles distritos logre conquistar la oposición. Mencionó como estratégicos a San Juan Bautista, San Ignacio, Villa Florida, Santa María de Fe, Santiago y Santa Rosa, en el departamento de Misiones.

Asimismo, destacó la importancia de Asunción, donde dijo que la candidatura de Soledad Núñez representa una oportunidad para la oposición. También mencionó que en Itapúa esperan retener Encarnación y recuperar otros distritos.

“Nosotros no tenemos que desconcentrarnos por el problema que haya dentro de Honor Colorado; tenemos que concentrarnos en nuestro objetivo, que es ganar el 4 de octubre”, concluyó.

El legislador realizó una gira política por el departamento de Misiones, durante la cual estuvo con el candidato a intendente de la capital de Misiones por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Juan Carlos Meza Medina, y el candidato a concejal municipal Bruni García.