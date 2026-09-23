Cámara anula la prescripción y el sobreseimiento de Rafael Filizzola

El Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, hizo lugar al recurso presentado por la fiscala Silvia González Vester. De ese modo, revocó el Auto Interlocutorio N.° 371, que había declarado la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo del exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola (PDP) en la causa por presunta lesión de confianza, denominada “caso comisarías”.

La Cámara sostuvo que el juez Yoan Paul López Samudio resolvió nuevamente una cuestión ya definida por un tribunal de alzada en 2022, cuando se había revocado una anterior declaración de prescripción a favor de Filizzola y ordenado la continuidad de la causa.

Según los camaristas, esa resolución quedó firme tras la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación planteado por la defensa.

El voto principal señaló que el magistrado se apartó de una decisión firme sin fundamentos jurídicos excepcionales, afectando la seguridad jurídica y el normal desarrollo del proceso.

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Cámara rechaza el criterio de prescripción

Los integrantes del Tribunal coincidieron en que la resolución apelada ignoró periodos de suspensión del plazo de prescripción ya reconocidos en decisiones anteriores.

La Cámara recordó que en 2022 se determinó que existieron más de cinco años de “tiempo muerto” atribuibles a incidentes y recusaciones que paralizaron el expediente, por lo que esos lapsos no debían computarse para extinguir la acción penal.

Además, concluyó que, al momento de dictarse la resolución recurrida, la acción penal seguía vigente y que el plazo máximo de duración del procedimiento aún no había vencido.

Ordenan continuar el trámite

La magistrada Adriana Giagni sostuvo que el juzgado incurrió en un error procesal al volver a resolver la prescripción en sentido contrario a lo ya decidido por el Tribunal de Apelación. Por ello, consideró que corresponde realizar una nueva audiencia preliminar en el menor tiempo posible.

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En su resolución, la Cámara también exhortó al juzgado interviniente a aplicar medidas disciplinarias para evitar planteamientos dilatorios y garantizar la regularidad del proceso.