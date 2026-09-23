Paraguay firma con Arabia Saudita exención de visas para pasaportes diplomáticos

Un informe oficial refiere que en un acto realizado en la Misión de Arabia Saudita ante las Naciones Unidas en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, y su homólogo del Reino de Arabia Saudita, su alteza el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, firmaron un acuerdo de exención recíproca de visas para pasaportes diplomáticos y especiales.

La firma se dio al margen del 81° Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Nueva York. El presidente Santiago Peña expuso hoy su discurso ante el organismo mundial. Este evento reúne en la urbe norteamericana a los jefes de Estado, primeros ministros y representantes diplomáticos de los 193 Estados miembros para exponer sus prioridades globales.

El instrumento contempla “estadías de corta duración, y está dirigido a titulares de pasaportes diplomáticos y especiales”. El documento se firmó “considerando las excelentes relaciones de amistad existentes entre ambos países, así como el deseo común de desarrollar y fortalecer los vínculos bilaterales”.

De acuerdo al informe de la Cancillería nacional, el acuerdo tiene como objetivo “promover la cooperación y facilitar la movilidad de los nacionales, sobre la base del principio de reciprocidad”.

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Relación bilateral

Paraguay y Arabia Saudita no tienen embajadas residentes en los respectivos países. La embajada en Emiratos Árabes es concurrente en Riad. En tanto, el país árabe tiene representación concurrente en Asunción, a través de su embajada en Buenos Aires.