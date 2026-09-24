Liberal busca reelección, pero dejó obras de baja calidad en J. Augusto Saldívar

La Contraloría General de la República detectó en cinco obras fiscalizadas varias deficiencias estructurales y además que se pagó más de lo que realmente se ejecutaron en la ciudad de J. Augusto Saldívar.

El periodo auditado fue desde el 2024 al mes de mayo de 2026 ejecutadas durante la gestión del intendente liberal Diego Alonso, quien renunció en junio pasado para buscar su reelección en el cargo.

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Las verificaciones in situ fueron realizadas los días 29 de junio y 2 de julio de 2026, constatándose el estado físico en que se encontraban las obras al momento de la inspección.

Según los documentos de la CGR se verificaron cinco obras entre empedrados, construcción de aulas y reparación del sistema eléctrico en instituciones educativas por las cuales se pagaron en total G.2.250.871.860.

De dicha cifra, unos G.973.898.795 se utilizaron del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo(Fonacide) y G. 1.276.973.065 provinieron de los royalties.

¿Cuáles fueron las falencias?

Se constataron obras de baja calidad que no cumplieron con las obligaciones contractuales ni con la normativa nacional aplicable en materia de instalaciones eléctricas.

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No están publicados los pagos efectuados por la Municipalidad de J. Augusto Saldívar por cada uno de los contratos verificados.

Los contratos verificados no cumplen con los requisitos previstos en la Ley.

Se confirmaron debilidades en la gestión documental y en el sistema de control interno.

La Contraloría también manifestó que debido a la falta de control estricto de las obras ejecutadas por la administración de Alonso, se tuvieron rubros no ejecutados, por los cuales se pagaron en la totalidad.

Además, hubo incumplimientos de las especificaciones técnicas contractuales que causaron deficiencias en la ejecución, supervisión y recepción de las obras, que afectan su calidad, funcionalidad y seguridad.

La Contraloría recomendó profundizar en la investigación, atendiendo a la naturaleza, recurrencia y magnitud de los hallazgos identificados, para determinar las responsabilidades pertinentes.

Concejales de J. Augusto Saldívar denunciaban constantemente la pésima gestión de Alonso y de castigo no recibían sus dietas. Incluso, la CGR había solicitado la suspensión de las transferencias económicas por un tiempo, aunque llamativamente dos semanas antes de las internas municipales Diego Alonso volvió a recibir recursos.