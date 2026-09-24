Misiones ajusta detalles para las elecciones municipales

A días de las elecciones municipales del 4 de octubre, la Justicia Electoral ajusta los últimos detalles de organización y control en el departamento de Misiones, donde 104.718 electores están habilitados para sufragar en 33 locales de votación y 306 mesas receptoras de votos.

En ese contexto, la jueza electoral de Misiones, Yolanda Valenzuela, mencionó que se ingresó a la última etapa de organización de las elecciones municipales, con la acreditación de apoderados y veedores de los partidos y alianzas, además de las capacitaciones dirigidas a los miembros de mesa.

Por otra parte, señaló que uno de los principales controles estará centrado en el voto asistido, mecanismo que sólo podrá aplicarse en casos específicos.

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La jueza explicó que “actualmente está regulado exclusivamente para los casos en que la persona tenga problemas de vista o de movilidad de miembros superiores. Hay una hoja en la cual se les va a anotar: quién entra acompañado, quién acompaña a quién y por qué motivo”.

La magistrada agregó que habrá un límite de 15 acompañamientos por mesa y que las máquinas de votación también cuentan con un sistema de audio para personas con discapacidad visual.

También agregó que el próximo miércoles 30 de septiembre iniciará el despliegue de las máquinas de votación y los maletines electorales para Misiones, comenzando desde la entrada a esta zona, que es Villa Florida, para después llegar a los demás distritos.

Por otra parte, Valenzuela volvió a recordar que la compra de votos y la propaganda electoral extemporánea constituyen delitos electorales. “Un delito es la llamada comúnmente compra de votos. Inclusive, la propaganda electoral extemporánea entra dentro de la categoría de delitos; es decir, 48 horas antes debe cesar toda propaganda electoral, la cual será controlada”, advirtió.

Locales y electores habilitados en Misiones

En esta zona del país fueron habilitados 33 locales de votación. La distribución por distrito es la siguiente:

San Juan Bautista cuenta con 6 locales, 52 mesas y 17.232 electores.

Ayolas, con 3 locales, 42 mesas y 14.676 electores.

San Ignacio, con 6 locales, 73 mesas y 25.200 votantes.

San Miguel, habrá 4 locales, con 13 mesas para 4.514 votantes.

San Patricio cuenta con 2 locales, 15 mesas y 4.964 votantes.

Santa María de Fe tiene 2 locales, 21 mesas y 7.211 votantes.

Santa Rosa dispone de 5 locales, 52 mesas y 17.832 votantes.

Santiago cuenta con 2 locales, 19 mesas y 6.544 votantes.

Villa Florida, con 1 local, 10 mesas y 3.541 habilitados.

Yabebyry, con 2 locales, 9 mesas y 3.004 votantes.