A días de las elecciones, Comuna lambareña aprueba aumentazo de G. 4.000 millones

El candidato a concejal Álex Olmedo (PLRA) denunció que la ampliación presupuestaria aprobada en la Junta Municipal de Lambaré se usará para financiar el proselitismo durante la jornada electoral en que el exintendente Guido González (ANR, HC) busca la reelección. Por otro lado, el candidato de la oposición es Nelson Medina (PLRA), fue uno de los concejales quien votó en contra del pedido.

“Bueno, por lo visto esta gente ya no le calienta nada, aprobaron cuatro mil millones de guaraníes hoy en la Junta Municipal de Lambaré, para tres meses de gestión, ampliación presupuestaria”, lamentó el aspirante a edil.

Lea más: Guido renuncia en Lambaré para buscar el rekutú y designan interina a Magalí Franco

¿Quiénes votaron a favor de la ampliación presupuestaria en Lambaré?

Olmedo dijo que ya todos saben quienes fueron los que aprobaron la ampliación, en alusión a los colorados y sus aliados, “más uno que entró por nuestras filas”, dijo en alusión al concejal Lorenzo Mendieta (PLRA), quien votó junto a los cartistas.

“Bueno, el 4 de octubre lo más probable es que esa plata, que es tu bolsillo, se use para las elecciones, así que anda a votar, por favor, anda, salí, participa, elegí al candidato de tu preferencia, pero anda a votar, y si es posible, por el cambio”, aseveró.

En redes sociales se compartió la lista de concejales que votaron por la ampliación presupuestaria. Estos son:

Lorenzo Mendieta (PLRA)

Víctor Silvera (ANR)

Cornelio Segovia (ANR)

Osmayra Pereira (ANR, ex Alianza)

Daniel Paniagua (ANR)

Adolfo Lezcano (ANR)

Rodolfo Brítez (ANR)

Arturo Toñánez (ANR)

¿En qué se usará el dinero aprobado para la Municipalidad de Lambaré?

La ampliación fue solicitada por la intendenta interina de Lambaré, Magalí Jazmín Franco (ANR, HC). Según los documentos oficiales, del total solicitado, G. 2.000 millones serían destinados al programa de infraestructura y servicios municipales: G. 500 millones para alquileres, G. 500 millones para bienes de consumo, G. 500 millones para materiales de construcción y otros G. 500 millones para servicios de limpieza, aseo y fumigación.