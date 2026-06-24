Guido renuncia en Lambaré para buscar el rekutú y designan interina a Magalí Franco

El exintendente de Lambaré, Rosa “Guido” González (ANR, HC) presentó hoy su renuncia al cargo como jefe municipal en una nota dirigida al titular de la Junta Municipal Rodolfo Brítez (ANR, HC), otro que también busca el rekutú.

La administración de González viene siendo sumamente cuestionada por el estado de las calles y la falta de servicios públicos básicos, sin contar que fue imputado por el ahogamiento de militares y posteriormente fue sobreseído provisionalmente.

Sin embargo, los colorados de Lambaré lo eligieron como candidato a la intendencia por encima de la concejal saliente Carolina González (ANR, Fuerza Republicana), esposa del exdiputado Orlando Arévalo, procesado por coima siendo miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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El acuerdo de Guido y la Junta Municipal fue convocar a la concejal colorada suplente Magalí Franco, que asumió la titularidad y posteriormente fue designada intendenta interina por sus pares. “Le deseo el mayor de los éxitos en esta importante misión de servir a todos los lambareños”, expresó González en sus redes sociales.

Los candidatos

Los candidatos a intendente 2026-2031 son:

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ANR : Rosa “Guido” González (HC)

PLRA : Nelson Medina

Libertad y República : Ignacia Stella Denis Torres

Py Defiende: Eduardo Ramón “Pompom” González

Alianza Unidos por Lambaré: Celso Núñez (PPC)

El concejal saliente Nelson Medina Cantero (PLRA) es el candidato ganador de la interna liberal. Es además accionista de Pastas La Criolla.

El candidato más fuerte del Tercer Espacio es el periodista Celso Núñez Cáceres, por la Alianza Unidos por Lambaré, integrada por los partidos Participación Ciudadana, Yo Creo, País Solidario, y Encuentro Nacional entre otros. El promete romper con la alianza de impunidad “azulgrana” en alusión a los pactos entre la ANR y el PLRA.

Otros canditados son Ignacia Maria Stella Denis Torres del Partido Libertad y República así como Eduardo Ramón “Pompom” González del Partido Paraguay se Defiende y Actúa.