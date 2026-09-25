“Teníamos la certeza de que él era abogado”, dijo Maidana sobre Hernán Rivas

El senador cartista Derlis Maidana afirmó que, cuando respaldaron la designación de Hernán Rivas como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tenían la certeza de que era abogado.

Señaló que esa convicción también se sustentaba en pronunciamientos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre la validez de su título.

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“Nosotros cuando éramos diputados y le nombramos como representante ante el Jurado, teníamos la certeza de que él era abogado”, manifestó Maidana al ser consultado sobre las declaraciones de otros legisladores que señalaron que Rivas había engañado a varios de sus colegas.

Maidana agregó que el MEC había afirmado en más de una oportunidad que el título de Rivas se ajustaba a la verdad y que reunía todos los requisitos.

“También el MEC en más de una oportunidad ha afirmado que su título se ajustaba a la verdad y que reunía todos los requisitos”, afirmó.

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El legislador dijo que el proceso judicial posteriormente demostró una situación diferente y señaló que, en un Estado de derecho corresponde a la Justicia determinar las responsabilidades.

“Pero ahora se demostró lo contrario y bueno, en un Estado de derecho todos estamos sometidos a la Justicia”, expresó.