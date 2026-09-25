Hernán Rivas, “con toda la verdad”: la entrevista en la que aseguró ser abogado

La entrevista se realizó el 9 de junio del 2020, previo al juramento de Hernán Rivas como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Al inicio de la conversación, el entonces diputado había prometido responder las consultas “con toda la verdad y nada de mentiras”.

Durante la entrevista, fue consultado sobre el hecho de que su nombre no aparecía en los registros oficiales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como abogado.

Ante esa consulta, Rivas respondió que se había recibido años atrás y explicó que nunca había ejercido la profesión.

“Yo me recibí hace años, nunca ejercí la profesión, no vengo de ningún estudio jurídico, no pertenezco a ninguna corporación jurídica porque gracias a Dios y a la familia nunca tuve la necesidad de ejercer mi profesión”, había manifestado.

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No gestionó matrícula de abogado, alegó

A continuación, explicó que no aparecía en los registros de la Corte porque no había realizado las gestiones para obtener su matrícula profesional.

“No hice las gestiones correspondientes de mi matrícula”, afirmó.

En aquella conversación, Rivas no puso en duda su condición de abogado. Por el contrario, sostuvo que había culminado sus estudios y fue consultado específicamente sobre dónde había realizado la carrera.

Rivas dijo que terminó la carrera en 2015

Ante la pregunta de dónde había realizado sus estudios, Rivas respondió que había terminado la carrera de Derecho en 2015 en la Universidad Sudamericana.

“Yo terminé en el 2015 en la Universidad Sudamericana. Les puedo pasar todo por WhatsApp, ahora nomás estoy manejando, pido disculpas. Llego a la Cámara y devuelvo la llamada. ¿Por qué me voy a esconder? Me voy a encostar y le llamo”, había señalado durante la entrevista con ABC.

Luego, Rivas cortó la llamada telefónica y la entrevista. Se excusó que se encontraba manejando y que debía llegar a la sesión de la Cámara de Diputados.

“No tengo por qué esconderme de nadie”

Sin embargo, después de unos minutos, el diputado volvió a llamar, aunque tampoco brindó mayores detalles sobre su formación académica.

“Para mí es un gran compromiso, porque la Cámara de Diputados confió en mí en mayoría y me designaron. Yo no pertenezco a ningún bufete de abogados y no quiero entrar en ningún debate. Termina la sesión y yo mismo vuelvo a llamar para dar todos los detalles. No tengo por qué esconderme de nadie”, se limitó a señalar.

Al insistírsele sobre las consultas relacionadas con su formación y su condición de abogado, Rivas manifestó que se sentía “atacado” y reiteró que volvería a comunicarse más adelante.

Finalmente, volvió a cortar la llamada sin proporcionar los datos que había anunciado. La conversación con ABC se produjo el mismo día en que debía asumir formalmente como representante de Diputados ante el JEM.

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Ese mismo día se presentó como “profesional” ante el JEM

Horas después de la entrevista, durante su discurso de presentación como nuevo miembro del JEM, Rivas volvió a hacer referencia a su formación profesional.

En aquella ocasión, agradeció a sus colegas diputados por la confianza depositada en él y afirmó que estaba preparado para ocupar el cargo.

“Soy una persona íntegra, joven, profesional que me he preparado para ocupar estos espacios y hoy tengo esa gran oportunidad. Decirle a mi familia que nunca voy a defraudar”, había declarado ese 9 de junio.

La designación ante el JEM implicaba que Rivas pasaría a integrar un órgano constitucional encargado de intervenir en procesos de enjuiciamiento de magistrados y otros operadores de justicia.

Tribunal condenó a ocho años a Hernán Rivas

El antecedente de aquella entrevista cobra relevancia luego de que ayer un Tribunal de Sentencia condenara a ocho años de cárcel a Hernán Rivas, exlegislador y extitular del JEM, por hechos derivados de su título falso de abogado.

El Ministerio Público había solicitado una pena de 12 años de prisión y había calificado la conducta atribuida a Rivas como especialmente grave.

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Según lo expuesto durante el juicio, los hechos investigados trascendieron la esfera particular y ocasionaron un perjuicio a la ciudadanía. El colegiado consideró elevado el reproche correspondiente a la conducta atribuida al exlegislador.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por Juan Carlos Zárate Pastor, María Fernanda García de Zúñiga, quien presidió el colegiado, y Yolanda Portillo.