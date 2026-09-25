Sole Núñez responde a Nenecho: “¿Pensás que te tengo miedo?”

Esta semana, la candidata a la intendencia de Asunción por la alianza opositora Juntos por Asunción, Soledad Núñez, hizo una publicación en redes sociales en la que prometió que, si gana en la elección municipal del próximo 4 de octubre, realizará una auditoría al “robo de Nenecho”, en referencia a la muy cuestionada gestión del exintendente colorado cartista Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez.

El exintendente Rodríguez reaccionó a la publicación con su propia publicación, en la que da un plazo de 24 horas a Núñez para que se ratifique en su acusación de robo o borre la publicación que hizo, advirtiéndole de “consecuencias”.

Esa reacción es consistente con otras que tuvo el exjefe comunal de Asunción, quien ha amenazado en varias ocasiones con acciones legales a personas críticas de su gestión de la Municipalidad de Asunción, de la que se vio obligado a renunciar en agosto de 2025 tras varios escándalos sucesivos y una intervención de la Comuna que halló serias irregularidades administrativas.

“Voy a auditar hasta el último guaraní que usaste”

Soledad Núñez reaccionó hoy a la intimación de Rodríguez con un nuevo mensaje en redes sociales en el que se ratifica en su intención de auditar la gestión del colorado.

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“¿Pensás que te tengo miedo Nenecho? Tu gestión fue la peor gestión en la historia de Asunción. Voy a auditar hasta el último guaraní que usaste y hacer lo que tenga que hacer para recuperar lo que le pertenece a Asunción. Podés seguir amenazándome pero a mí no me maneja nadie”, reza el mensaje que publicó la candidata opositora.

La Intendencia de Asunción será disputada en las urnas el próximo 4 de octubre por Soledad Núñez y el candidato colorado cartista Camilo Pérez.

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Luego de su salida forzada de la Municipalidad de Asunción, Óscar Rodríguez se presentó a las elecciones internas de la ANR como precandidato a concejal de la capital, pero no logró ingresar a la lista de candidatos del Partido Colorado.