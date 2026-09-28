Israel: Netanyahu invitó a Peña abandonar la Corte Penal Internacional

El gobierno de Israel informó en su cuenta de X (IsraelinSpanish) que el primer ministro Benjamín Netanyahu sostuvo el jueves pasado una reunión conjunta con los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Rafael Mulino; y de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, encuentro que se realizó en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La información oficial indica que la reunión tuvo lugar tras el encuentro del primer ministro con el presidente de Argentina, Javier Milei, y en el marco de la posibilidad de ampliar la colaboración en el marco de los Acuerdos de Isaac.

“Estos acuerdos buscan fortalecer los lazos entre Israel y los países latinoamericanos, y establecer alianzas en los ámbitos de la economía, la innovación, la seguridad y otras áreas de cooperación”, refiere la nota.

Agrega: “El Primer Ministro (Netanyahu) celebró las cálidas relaciones entre Israel y numerosos países de América Latina. Agradeció a los presidentes su apoyo a la seguridad de Israel y su respaldo en el ámbito internacional. Los instó a sumarse a la iniciativa de los Acuerdos de Isaac y a la iniciativa estadounidense de retirarse de la corrupta Corte Penal Internacional. El Primer Ministro afirmó que considera a los países del continente como socios importantes en la lucha contra los elementos terroristas liderados por Irán y sus aliados, que han operado y siguen operando en territorio latinoamericano y que aún representan una amenaza para todos los países”.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió de forma oficial una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el 21 de noviembre de 2024 y a su exministro de Defensa Yoav Gallant.

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Conforme a los datos, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI halló motivos razonables para acusar a Netanyahu de Crímenes de guerra: el uso de la inanición/hambruna como método de guerra y dirigir intencionalmente ataques contra la población civil de Gaza. Crímenes de lesa humanidad: Asesinato, persecución y otros actos inhumanos cometidos al menos entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024.

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Implicancias del retiro de la CPI

De acuerdo con el texto oficial del Estatuto de Roma, que es el tratado internacional constitutivo que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI), un Estado que desee retirarse debe notificar por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La retirada surte efecto únicamente 12 meses después de la fecha de recepción de la notificación. Durante ese año de transición, el país sigue estando plenamente vinculado a las obligaciones del tratado.

El Estatuto de Roma refiere que la denuncia del Estatuto no tiene efectos retroactivos. El artículo 127 estipula explícitamente que la retirada no afectará en modo alguno a la cooperación con la Corte en relación con las investigaciones y procedimientos penales que ya se hubieran iniciado antes de la fecha en que cobró efecto el retiro. El tribunal conserva la jurisdicción sobre todos los hechos cometidos mientras el país era un Estado parte.

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Acuerdos de Isaac

Conforme a los datos oficiales, los Acuerdos de Isaac son un marco estratégico de cooperación geopolítica, económica y de seguridad firmado originalmente en abril de 2026 por el presidente de Argentina, Javier Milei, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Concebidos bajo la inspiración de los Acuerdos de Abraham de 2020 (que normalizaron relaciones entre Israel y países árabes), el objetivo principal de este pacto es construir un bloque de naciones aliadas en el Hemisferio Occidental (particularmente en América Latina) que compartan valores occidentales, de libre mercado y democráticos.