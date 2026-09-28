Juicio del hijo de OGD continúa con los alegatos finales del Ministerio Público

Los fiscales Francisco Cabrera y Luz Guerrero presentarán sus alegatos finales para lograr la sentencia del ex concejal luqueño Óscar Rubén González Chaves, quien está procesado por enriquecimiento ilícito.

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El Tribunal de Sentencia presidido por Lourdes Garcete e integrado por Juan Vicente Fretes y Celia Salinas, recibió el pasado 22 de setiembre la explicación de una perito, la declaración de las dos últimas testigos, así como las pruebas documentales, con lo que dió por concluida esta etapa del tercer juicio que afronta el hijo del extinto senador cartista Óscar González Daher.

Juicio anteriores

En el primer juicio, que finalizó el 12 de agosto de 2021, González Chaves fue sentenciado a 8 años de cárcel por tres hechos punibles: lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa, pero la sala penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia solo por enriquecimiento ilícito y dispuso el reenvío de la causa para un nuevo juicio.

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El segundo juzgamiento finalizó el 2 de agosto de 2024 y el Tribunal de Sentencia resolvió excluir la declaración falsa, delito que sí se dio por probado en el primer juicio que finalizó con la condena de González Chaves y su padre, quien falleció a causa de un paro cardíaco el 21 de octubre de 2021. En esta oportunidad, el exconcejal luqueño fue sentenciado a 5 años y seis meses.

Sin embargo, en julio pasado, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso extaordinario de casación planteado por la defensa de González Chaves en contra de su condena y ordenó la realización del tercer juicio, que posiblemente culmine en la jornada del 1 de octubre.