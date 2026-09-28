Rivas siguió firmando resoluciones del JEM dos meses después de irse

El exsenador Hernán David Rivas (ANR) firmó electrónicamente 31 resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) después del 25 de octubre de 2023, el día en que la Cámara de Senadores aceptó su permiso y designó en su lugar a Derlis Maidana.

El senador Maidana juró como miembro del órgano extrapoder el 31 de octubre de ese año. Sin embargo, quince de las firmas estampadas por Rivas en las resoluciones son posteriores a esa fecha, cuando el Jurado ya tenía un nuevo integrante en su lugar. La última es del 20 de diciembre de 2023, casi dos meses después de su salida.

ABC revisó las 31 resoluciones contra el acta de cada sesión y el texto de cada resolución. El análisis permitió corroborar que todas corresponden a decisiones tomadas antes del 25 de octubre, en sesiones en las que Rivas votó. Lo que muestra el registro es que su firma llegó cuando ya no integraba el Jurado.

Tres días de firmas

Las firmas se concentran en tres fechas. El 26 de octubre, al día siguiente de su salida, Rivas firmó 16 resoluciones, catorce de ellas en diez minutos, entre las 7:21 y las 7:31.

El 8 de noviembre firmó otras dos. El 20 de diciembre, entre las 10:42 y las 11:04, firmó las últimas trece.

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Después de su salida

Cuatro de las resoluciones firmadas por Hernán Rivas que fueron abiertas para la firma después de que dejó el cargo: el 26 y el 27 de octubre, el 9 y el 15 de noviembre.

Una de ellas es la resolución 142/2023. Es un auto interlocutorio del 10 de octubre de 2023 que, curiosamente, archivó los antecedentes de varias causas penales vinculadas a Ramón González Daher, procesado por lavado de dinero.

El expediente se abrió para la firma el 27 de octubre, dos días después de la salida de Rivas.

Los otros seis firmantes lo suscribieron entre el 2 y el 15 de noviembre. Sin embargo, Rivas firmó último, el 20 de diciembre, a las 11:01, siendo esta una de las últimas.

Otro caso muestra lo lento que puede ser el trámite. El auto interlocutorio N° 85/2023, del 27 de junio de 2023, rechazó una acusación contra el camarista civil Neri Villalba. Según los registros, el documento se abrió para la firma el 25 de agosto. Rivas fue el primero en firmarlo, el 20 de diciembre; sin embargo, la última firma llegó recién el 8 de marzo de 2024, más de ocho meses después de la decisión.

¿Una práctica sin reglas?

La demora no es exclusiva de este caso. El historial muestra que las firmas de una resolución suelen repartirse a lo largo de semanas o meses, y que el número se asigna antes de que firmen todos: el sistema las muestra como resoluciones “en proceso de suscripción”.

Una resolución de noviembre de 2022 sobre un juez de Concepción, por ejemplo, reunió su última firma en febrero de 2023.

Lo que no aparece en ninguna norma publicada es qué ocurre cuando un firmante ya dejó el cargo.

Según consultas realizadas, este asunto, considerando los alcances del caso, podría vulnerar la validez de las documentaciones ante eventuales reclamos.

Antecedentes

El JEM analiza desde junio el posible “efecto cascada” que podría desatar la condena de Rivas sobre las decisiones en que participó.

El senador Mario Varela, representante de la Cámara Alta ante el Jurado, sostuvo días atrás que la institución espera a que la sentencia quede firme antes de actuar.

Rivas dejó el JEM en octubre de 2023, cuando la denuncia de que su título era falso forzó su salida.

Llamativamente, la última tanda de firmas llegó una semana después de que el Senado, el 13 de diciembre, rechazara el pedido de pérdida de investidura en su contra. Cada firma puede verse, con la captura del registro oficial, en la sección “Firmas tras su salida” del especial del caso Hernán Rivas en ABC.