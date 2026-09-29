Organizan “batallón popular” para vigilar la jornada electoral en Santa Rosa del Aguaray

La iniciativa se concentra principalmente en las comunidades rurales del distrito, donde los organizadores prevén contar con grupos de entre 30 y 50 ciudadanos por cada local de votación. Los participantes utilizarían teléfonos celulares para registrar posibles irregularidades y ponerlas a conocimiento de las autoridades competentes.

Víctor Sanguina, integrante activo de la alianza opositora, señaló que la intención es “garantizar el voto libre” y evitar el supuesto pago de incentivos a cambio de votos. Afirmó que estarán organizados durante toda la jornada electoral y preparados para denunciar cualquier hecho que consideren irregular.

Lea más: Golpean a un activista político y disparan contra su vehículo en General Resquín

Sanguina sostuvo además que los ciudadanos no pretenden permitir la inducción directa al voto ni otros delitos electorales, aunque cualquier intervención, detención o incautación de elementos debe ajustarse a las facultades legales de las autoridades y al procedimiento correspondiente.

En Santa Rosa del Aguaray, Sivia Trubger (ANR-HC) busca el rekutú, mientras que por la alianza opositora se presenta Francisco Lezcano. También compiten Rossana Oviedo, como candidata independiente, y Carlos Pesoa, por el movimiento Mboriahu Memby.