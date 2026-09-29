Política
29 de septiembre de 2026 a la - 09:51

Organizan “batallón popular” para vigilar la jornada electoral en Santa Rosa del Aguaray

Víctor Sanguina, integrante activo de la alianza opositora, señaló que la intención es “garantizar el voto libre” y evitar el supuesto pago de incentivos a cambio de votos.
Víctor Sanguina, integrante activo de la alianza opositora, señaló que la intención es “garantizar el voto libre” y evitar el supuesto pago de incentivos.Omar Acosta

SAN PEDRO. De cara a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, sectores de la oposición en Santa Rosa del Aguaray anunciaron la conformación de un denominado “batallón popular”, con el objetivo, según explicaron, de vigilar la jornada electoral.

Por Omar Acosta
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La iniciativa se concentra principalmente en las comunidades rurales del distrito, donde los organizadores prevén contar con grupos de entre 30 y 50 ciudadanos por cada local de votación. Los participantes utilizarían teléfonos celulares para registrar posibles irregularidades y ponerlas a conocimiento de las autoridades competentes.

Víctor Sanguina, integrante activo de la alianza opositora, señaló que la intención es “garantizar el voto libre” y evitar el supuesto pago de incentivos a cambio de votos. Afirmó que estarán organizados durante toda la jornada electoral y preparados para denunciar cualquier hecho que consideren irregular.

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Sanguina sostuvo además que los ciudadanos no pretenden permitir la inducción directa al voto ni otros delitos electorales, aunque cualquier intervención, detención o incautación de elementos debe ajustarse a las facultades legales de las autoridades y al procedimiento correspondiente.

En Santa Rosa del Aguaray, Sivia Trubger (ANR-HC) busca el rekutú, mientras que por la alianza opositora se presenta Francisco Lezcano. También compiten Rossana Oviedo, como candidata independiente, y Carlos Pesoa, por el movimiento Mboriahu Memby.