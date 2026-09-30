Denuncian que usarán a mesarios de Cruzada Nacional para fraude en Luque

Los candidatos a concejales cartistas Elen Núñez, Mario Pineda, Pablo Pedrozo, Pedro “Chito” Ortiz, Christian Gill, Josué Luraghi y los ediles cartistas Arnaldo Baeza, Enrique Quintana y Juan Ángel Mareco, quienes buscan su rekutu, en conferencia de prensa, “advirtieron” a dos parlamentarios que se cuiden con quién se alían el día de las elecciones municipales.

Lea más: Acusan a Derlis Maidana y Rodrigo Gamarra de eventual fraude electoral en Luque

Los nueve cartistas denunciaron un presunto esquema de fraude articulado por el equipo político del senador Derlis Maidana (ANR-HC) y el diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC) en alianza con mesarios inscriptos por el Partido Cruzada Nacional.

“Tres personas van a digitar quién va a entrar en la Junta de Luque. Estos mesarios, conocidos colorados, que fueron inscriptos por Cruzada Nacional con cualquiera pueden negociar hoy”, dijo el concejal Arnaldo Baeza.

El edil luqueño pidió al presidente de la ANR, Horacio Cartes, que mire lo que ocurre en Luque, y exigió garantías para el día de las elecciones.

“Nos sentimos avasallados. No sentimos decepcionados y pedimos a don Horacio Cartes que mire lo que está ocurriendo en Luque porque los mesarios de Cruzada siguen a tres candidatos a concejales, que hoy no están acá presentes. Esos tres le responden a un equipo político”, dijo Baeza.

El presunto esquema de fraude sería para beneficiar a los candidatos cartistas Hans Kemper, denunciado por presunto título falso, Raúl Grance y Raúl Salinas; y estaría articulado por el apoderado Julio César Núñez García.

Advierten a parlamentarios

Baeza advirtió a Maidana y a Rodrigo que se “cuiden con quién se alían en Luque”, porque esas personas pueden entrar a negociar con cualquiera. Pidió al Tribunal Superior de Justicia Electoral ejercer control cruzado en Luque y exigió transparencia.

Lea más: Cartistas prohíben cierre de campaña a liberal en Luque

“Les decimos a los parlamentarios que se cuiden con quién se están aliando en Luque, con quiénes se están involucrando”, dijo Baeza.

Según los datos tras recibir la grilla de los miembros de mesa, se percataron que en 120 mesas, todos los actores del proceso electoral pertenecen al mismo equipo político. Es decir, al equipo de los parlamentarios.

Agregaron que esta situación no brinda ninguna garantía de transparencia para los otros candidatos.

“Los apoderados, los veedores, mesarios, todos son del mismo equipo. Según nuestros datos, 120 mesas serán digitadas por ese equipo. El 99 por ciento de los inscriptos por Cruzada Nacional son conocidos colorados”, dijo por su parte el concejal Juan Ángel Marecos.

El edil manifestó que en sus años como concejal nunca sintió tanta inseguridad en las elecciones como la siente hoy.

“Nosotros sabemos que las candidaturas son individuales. El más guapo que gane, pero con transparencia. Yo siempre me candidaté por la disidencia colorada, pero nunca sentí tanta inseguridad como ahora. Dos o tres pendejos quieren venir a digitar lo que va a pasar en Luque”, sostuvo Marecos.

Por otro lado, los candidatos a concejales lamentaron que el Partido Cruzada Nacional se esté prestando para un eventual fraude electoral.

“Cruzada Nacional pierde credibilidad con esta situación en la ciudad. Es lamentable por que se apaña la democracia”, dijo Marecos.