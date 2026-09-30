Disidencia colorada ya plantea próximo encuentro “ampliado” tras municipales

Ayer, en casa del diputado abdista Luis “Tiki” González Vaesken (ANR, Añeteté) se realizó un primer encuentro entre dos de los tres principales movimientos disidentes de la ANR, Colorado Añeteté del expresidente Mario Abdo Benítez y cuyo precandidato presidencial es Arnoldo Wiens, y Fuerza Republicana liderada por el exvicepresidente, Hugo Velázquez, que pretende para la presidencia al senador Luis Pettengill. Fue notoria la ausencia de la senadora Lilian Samaniego, que encabeza Causa Republicana.

Al respecto, el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) dijo que la idea del encuentro fue hacer un primer acercamiento disidente antes de las municipales de este domingo, y que ya agendaron un segundo encuentro.

“Fue una reunión a iniciativa de nuestra bancada de la Cámara de Diputados, donde se abarcaron más temas referentes al 4 de octubre en los diferentes distritos de todos los departamentos”, señaló Espínola sobre lo conversado ayer.

Si bien sostuvo que lo de ayer se centró en las elecciones municipales, anunció que en el próximo encuentro ya prevén ampliar tanto la cantidad de invitados como el espectro de temas apuntando al 2028.

“Se acordó volver a repetir ya en la casa de un senador, y extender la invitación a más referentes para un análisis post elecciones municipales y ya con miras a la construcción de un proyecto alternativo al interior del Partido Colorado”, enfatizó Espínola.

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En el encuentro de ayer estuvieron por Añeteté los diputados Espínola, Roberto González, Daniel Centurión, Juan Maciel y Luis “Tiki” González (el anfitrión), así como los senadores Mario Varela (ANR, Añeteté) y Luis Pettengill y Ramón Retamozo (ANR, FR).

“Esto recién empieza”, dijo Wiens

Por su parte, el precandidato presidencial por Añeteté, Arnoldo Wiens, también se refirió a la reunión apuntando más bien a futuro (2028).

“Es tiempo de encontrarnos y trabajar juntos. Todos los colorados tenemos un lugar y una tarea. A todos, nos une el compromiso de construir juntos un Paraguay para todos. Esto recién empieza”, sostuvo a través de un posteo en X.