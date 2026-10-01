Camilo Pérez hizo su última caminata en el Bañado Sur y prometió obras

El candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Camilo Pérez, eligió el Bañado Sur como escenario para su último recorrido proselitista. Acompañado por la dirigencia de la Seccional 23 y referentes locales, el postulante colorado inició su caminata en la Asociación de Pescadores.

Con este gesto, el aspirante a la intendencia buscó proyectar una imagen de cercanía con la franja de mayor vulnerabilidad social de la capital y apelar al voto del electorado del sector popular.

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Durante su diálogo con los vecinos y medios de prensa, Pérez resaltó que concretó más de 160 caminatas en distintos barrios asuncenos. El candidato remarcó que las demandas de los bañadenses coinciden en la falta de infraestructura básica, acceso a agua potable, calles transitables y servicios eficientes de recolección de basura.

Respecto al proyecto de reubicación de familias en las primeras 1.500 viviendas sociales impulsadas en la zona de la Costanera, el postulante aseguró que los espacios liberados serán reconvertidos en parques recreativos y deportivos adaptados para resistir las inundaciones periódicas, tomando como referencia modelos de infraestructura aplicados en ciudades del exterior.

Pérez critica el contrato colectivo

Uno de los puntos de mayor tensión durante el recorrido fue el cuestionamiento sobre el reciente intento de firma del contrato colectivo para los funcionarios de la Municipalidad de Asunción, promovido en la víspera de los comicios por la administración interina.

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Pérez calificó la iniciativa de “poco elegante y de muy mal gusto”, y negó que la medida responda a un pedido de su equipo político para obtener ventajas electorales con la dirigencia sindical.

Afirmó que, en caso de acceder al cargo, convocará a una mesa de trabajo con todos los gremios para evaluar el impacto presupuestario y la capacidad real de recaudación de la Comuna antes de ratificar cualquier beneficio salarial.

La estructura que sostiene la candidatura de Pérez está conformada por los mismos actores y concejales que acompañaron la gestión saliente, la cual dejó a la Municipalidad de Asunción en una crisis financiera y con el 93 % de sus ingresos corrientes comprometidos en el pago de salarios.

Pérez promete infraestructura frente al desafío presupuestario

Entre sus principales ejes de propuesta, Pérez ratificó que su administración priorizará la recolección de residuos, el bacheo intensivo y la seguridad ciudadana, además de coordinar acciones con la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) para extender la red de agua potable y el alcantarillado sanitario en las zonas periurbanas.

Prometió impulsar un plan integral para frenar definitivamente el impacto de las crecidas en la capital, aunque admitió que la magnitud de las obras requerirá gestiones que trascienden un solo periodo de gobierno.

De cara al domingo 4 de octubre, el candidato de la Lista 1 apeló a su trayectoria en la gestión deportiva para solicitar el respaldo de la ciudadanía asuncena.