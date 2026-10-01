Sepa quiénes son los fiscales electorales en CDE y otros distritos de Alto Paraná

El Ministerio Público informó que la coordinación general para la intervención en causas por delitos electorales estará a cargo del agente fiscal Ysrael Villalba.

A su turno, las coordinaciones distritales corresponden a:

Gabriel Segovia Villasanti (Ciudad del Este)

Alberto Torres Flores (Presidente Franco)

Natalia Montanía (Hernandarias y Minga Guazú)

Luz Saldívar Silvero (Yguazú)

Fidel Godoy (Minga Porã)

María del Carmen Meza (Iruña)

Erico Alfredo Ávalos (Santa Rita).

¿Qué fiscales custodiarán los locales de votación en Ciudad del Este?

En la capital departamental, la nómina de fiscales y sus respectivas asignaciones por establecimiento de enseñanza se distribuye de la siguiente manera:

Alcides Giménez: cubrirá el Colegio Nacional Soldado Paraguayo, la Escuela Adela Speratti, República Oriental del Uruguay y el Colegio Teniente Cabello.

Carlos Almada: cubrirá el Centro Educativo Área 1 Atanasio Riera y el Colegio Nacional Primer Intendente Municipal.

Claudelina Corvalán: cubrirá el Colegio Nacional Santa Ana y la Escuela del barrio 23 de Octubre.

Estela Mary Ramírez: estará en el Colegio Don Carlos Barreto Sarubbi, 29 de Septiembre y Defensores del Chaco.

Carolina Gadea: cumplirá funciones en el Centro Regional de Educación.

Elvio Aguilera: en las escuelas de Calle 11 Monday y Calle 10 Acaray.

Denice Duarte: en la Escuela del barrio Remansito.

Orlando Quintana: en la Escuela del barrio San Rafael.

Luis Trinidad: estará en la Escuela Agrícola del km 12 Monday y la Escuela Graduada N.º 1633 de Área 4.

Zunilda Ocampos: en las escuelas N.º 354 del centro y 670 Bernardino Caballero.

Vivian Coronel: en San Juan, San Lucas y San Miguel Arcángel.

Cinthia Leiva: en la Escuela Graduada N.º 1017 del barrio Fátima.

¿Cómo se distribuyen los agentes del Ministerio Público en Hernandarias y Presidente Franco?

En el municipio de Hernandarias, el agente Miguel Figueredo estará en los colegios Francisco Solano López, Tacurú Pucú y Virgen del Rosario.

Por su parte, Adolfo Santander cubrirá las escuelas Alvar Núñez Cabeza de Vaca, San Miguel y San Francisco de Asís.

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En Presidente Franco, Edgar Delgado tendrá a su cargo los colegios Paraguay-Brasil, Dr. Raúl Peña, Moisés Bertoni y la Escuela San Roque.

Asimismo, Viviana Sánchez cubrirá María Auxiliadora, Mariscal José Félix Estigarribia y el Centro Educativo N.º 4.

¿Quiénes cubrirán los locales de votación en Minga Guazú y los demás distritos?

En Minga Guazú, Enmanuel Santacruz estará en las escuelas Dionicia A. de Franco, San Roque González de Santacruz y Virgen del Carmen-San Jorge.

Analía Rodríguez asistirá en el Colegio Salesiano Don Bosco y la Escuela Padre Guido Coronel, mientras que Luis Trinidad operará en los colegios María Auxiliadora y San Francisco de Sales.

En Yguazú, Luz Saldívar Silvero cubrirá el Colegio Nacional EMD Paraguay-Japón.

En Juan León Mallorquín, Alfredo Acosta estará en el Colegio Nacional Ka’arendy y la Escuela Mariscal López.

En Juan E. O’Leary, el Ministerio Público no aclara quién cubrirá el Centro Educativo Las Residentas y el Colegio Nacional Carlos Antonio López. En tanto, Viviana Sánchez estará en la Escuela Graduada N.º 1771.

Cobertura en otros municipios de Alto Paraná

Respecto a las demás localidades del interior del departamento, las asignaciones se ordenaron de la siguiente forma: