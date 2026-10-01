Sepa quiénes son los fiscales electorales en CDE y otros distritos de Alto Paraná

El Ministerio Público informó que la coordinación general para la intervención en causas por delitos electorales estará a cargo del agente fiscal Ysrael Villalba.
A su turno, las coordinaciones distritales corresponden a:
- Gabriel Segovia Villasanti (Ciudad del Este)
- Alberto Torres Flores (Presidente Franco)
- Natalia Montanía (Hernandarias y Minga Guazú)
- Luz Saldívar Silvero (Yguazú)
- Fidel Godoy (Minga Porã)
- María del Carmen Meza (Iruña)
- Erico Alfredo Ávalos (Santa Rita).
¿Qué fiscales custodiarán los locales de votación en Ciudad del Este?
En la capital departamental, la nómina de fiscales y sus respectivas asignaciones por establecimiento de enseñanza se distribuye de la siguiente manera:
- Alcides Giménez: cubrirá el Colegio Nacional Soldado Paraguayo, la Escuela Adela Speratti, República Oriental del Uruguay y el Colegio Teniente Cabello.
- Carlos Almada: cubrirá el Centro Educativo Área 1 Atanasio Riera y el Colegio Nacional Primer Intendente Municipal.
- Claudelina Corvalán: cubrirá el Colegio Nacional Santa Ana y la Escuela del barrio 23 de Octubre.
- Estela Mary Ramírez: estará en el Colegio Don Carlos Barreto Sarubbi, 29 de Septiembre y Defensores del Chaco.
- Carolina Gadea: cumplirá funciones en el Centro Regional de Educación.
- Elvio Aguilera: en las escuelas de Calle 11 Monday y Calle 10 Acaray.
- Denice Duarte: en la Escuela del barrio Remansito.
- Orlando Quintana: en la Escuela del barrio San Rafael.
- Luis Trinidad: estará en la Escuela Agrícola del km 12 Monday y la Escuela Graduada N.º 1633 de Área 4.
- Zunilda Ocampos: en las escuelas N.º 354 del centro y 670 Bernardino Caballero.
- Vivian Coronel: en San Juan, San Lucas y San Miguel Arcángel.
- Cinthia Leiva: en la Escuela Graduada N.º 1017 del barrio Fátima.
¿Cómo se distribuyen los agentes del Ministerio Público en Hernandarias y Presidente Franco?
En el municipio de Hernandarias, el agente Miguel Figueredo estará en los colegios Francisco Solano López, Tacurú Pucú y Virgen del Rosario.
Por su parte, Adolfo Santander cubrirá las escuelas Alvar Núñez Cabeza de Vaca, San Miguel y San Francisco de Asís.
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En Presidente Franco, Edgar Delgado tendrá a su cargo los colegios Paraguay-Brasil, Dr. Raúl Peña, Moisés Bertoni y la Escuela San Roque.
Asimismo, Viviana Sánchez cubrirá María Auxiliadora, Mariscal José Félix Estigarribia y el Centro Educativo N.º 4.
¿Quiénes cubrirán los locales de votación en Minga Guazú y los demás distritos?
En Minga Guazú, Enmanuel Santacruz estará en las escuelas Dionicia A. de Franco, San Roque González de Santacruz y Virgen del Carmen-San Jorge.
Analía Rodríguez asistirá en el Colegio Salesiano Don Bosco y la Escuela Padre Guido Coronel, mientras que Luis Trinidad operará en los colegios María Auxiliadora y San Francisco de Sales.
En Yguazú, Luz Saldívar Silvero cubrirá el Colegio Nacional EMD Paraguay-Japón.
En Juan León Mallorquín, Alfredo Acosta estará en el Colegio Nacional Ka’arendy y la Escuela Mariscal López.
En Juan E. O’Leary, el Ministerio Público no aclara quién cubrirá el Centro Educativo Las Residentas y el Colegio Nacional Carlos Antonio López. En tanto, Viviana Sánchez estará en la Escuela Graduada N.º 1771.
Cobertura en otros municipios de Alto Paraná
Respecto a las demás localidades del interior del departamento, las asignaciones se ordenaron de la siguiente forma:
- María del Carmen Meza: cubrirá Iruña, Doctor Raúl Peña, Naranjal y Ñacunday.
- Fernando Galeano: Itakyry y San Alberto.
- Fidel Godoy: Mbaracayú y Minga Porã.
- Viviana Sánchez: Los Cedrales.
- Alberto Torres Flores: Domingo Martínez de Irala.
- Erico Ávalos: San Cristóbal.
- Rocío González: Santa Rita.
- Edgar Benítez: Santa Rosa del Monday y Tavapy.