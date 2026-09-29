Prieto afirma que HC cambiará a Alliana tras elecciones municipales

Durante el acto de cierre de campaña de Soledad Núñez con miras a las elecciones municipales del próximo domingo 4 de octubre, el líder del movimiento Yo Creo y precandidato presidencial, Miguel Prieto, analizó el panorama político nacional y la interna del Partido Colorado de cara a los comicios del 2028.

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Prieto dijo que la figura del vicepresidente Pedro Alliana no se consolidó dentro del cartismo como precandidato a Presidente para el 2028 y sostuvo que el movimiento Honor Colorado se verá obligado a reemplazar su chapa presidencial una vez concluidas las elecciones municipales.

“Yo creo que Pedro Alliana se equivocó al exigir que se adelante mi juicio. Fue otro de los errores que cometieron. Creen que me hacen un daño, pero lo único que logró es aumentar mis intenciones de voto para el 2028: hoy ya superamos a nivel país el 50% de preferencia”, aseveró el exintendente de Ciudad del Este.

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Asimismo, refirió que maneja datos de la propia interna oficialista. “Son chismes del propio Partido Colorado que nos comentan desde adentro; lo de Alliana no va a correr y van a buscar a otro candidato después de las municipales para intentar atraer votos. De manera pragmática van a cambiar de candidato, pero a quien pongan le vamos a ganar”, predijo.

Despliegue en 160 ciudades

Respecto a las metas del movimiento Yo Creo para las elecciones municipales del fin de semana, Prieto explicó que presentan listas de candidatos en 160 distritos del país, con el objetivo principal de lograr representación en los concejos municipales. “Apostamos a meter concejales por lo menos en 100 ciudades. Si ganamos intendencias, maravilla; pero donde no, apoyamos al candidato opositor mejor posicionado”, indicó.

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En relación con Ciudad del Este, Prieto dio por hecha la victoria de su correligionario Daniel Pereira Mujica. “La victoria de Mujica va a ser mucho más abultada que la del año pasado. Estimamos una diferencia de 50 puntos o más y una mayoría en la Junta Municipal, lo que enviará un mensaje a nivel país de que la gente apuesta al modelo de gestión de Yo Creo”, afirmó.

Alianzas de la oposición hacia el 2028

Consultado sobre las estructuras territoriales y el peso de las intendencias para las presidenciales, Prieto relativizó la influencia de las estructuras locales coloradas en las elecciones generales.

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“Recorrí 120 ciudades y en todas se me acercaron colorados a decirme que en las municipales votan a su intendente local, pero que en el 2028 me van a votar a mí. Manejo que 4 de cada 10 colorados quieren votarme para la presidencia”, remarcó.

Finalmente, sobre la construcción de la chapa de la oposición y el diálogo con sectores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el dirigente confirmó que ya se encuentra trabajando de manera directa con el senador Enrique Salyn Buzarquis.

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Aclaró además que a partir de la próxima semana iniciarán las conversaciones con otros referentes, como el gobernador de Central Ricardo Estigarribia, para articular un bloque unificado.