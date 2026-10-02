Cnel. Martínez: imputan a intendente y a su hermano candidato a sucederlo por presunto daño ambiental

La Fiscalía imputó al exintendente de Coronel Martínez, Carlos Miguel Ferreira Bogado, y a su hermano, Fernando Ferreira Bogado, actual jefe comunal —ambos del Movimiento Unidad Popular Renovadora—, por supuestos delitos contra el medioambiente relacionados con la extracción de arena en un sector del río Tebicuarymí. Carlos Miguel buscará el rekutu durante las elecciones municipales 2026, previstas para el próximo domingo.

La investigación abarca actividades realizadas entre 2024 y septiembre de 2026 en la zona conocida como Hugua Po’i.

La imputación fue presentada por la fiscal Jadiyi Ortiz, titular de la Unidad Especializada de Lucha contra Delitos Ambientales de Villarrica. Según la investigación fiscal, Carlos Miguel Ferreira Bogado figura como representante legal del proyecto denominado “Extracción de Arena”, mientras que Fernando Ferreira Bogado habría estado encargado de la ejecución de las actividades en el sitio.

La Fiscalía sostiene que ambos habrían autorizado, permitido o ejecutado trabajos de extracción directa de arena del lecho del río, además de lavado, acopio y movimiento de suelo, sin respetar las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental aprobados para el proyecto.

El lugar investigado se encuentra en la compañía Hugua Po’i, sobre la margen izquierda del río Tebicuarymí, en el distrito de Coronel Martínez, departamento de Guairá.

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Intendente fue encontrado en el sitio de extracción, según la Fiscalía

Una de las verificaciones fiscales se realizó el 6 de abril de 2026. En aquella oportunidad, los intervinientes encontraron a Fernando Ferreira Bogado en el sitio, acompañado de operarios y maquinarias. Durante la inspección se constató, según el acta fiscal, una zona de erosión de aproximadamente 20 metros de largo, entre 8 y 10 metros de ancho y 1,5 metros de profundidad en la margen del río.

También fueron observadas cuatro trincheras con caños de desagüe hacia el cauce, un montículo de arena lavada aparentemente destinado a la comercialización, además de una retroexcavadora y un tractor. La Fiscalía también constató una construcción precaria y la tala de especies vegetales nativas, entre ellas yvyra pytã y tacuaras, que formarían parte de la franja de protección del río.

Una segunda constitución fiscal, realizada el 5 de agosto, habría evidenciado que la actividad continuaba. En el lugar fueron encontrados varios depósitos o “canchadas” de arena lavada distribuidos a lo largo del sector intervenido.

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Asimismo, los intervinientes observaron tres embarcaciones, caños y boyas instalados en el lecho del río, que presuntamente eran utilizados para la succión de arena. Durante esta diligencia también se habría constatado la eliminación de vegetación arbustiva y la tala de árboles que forman parte del bosque en galería de la margen izquierda del Tebicuarymí.

De acuerdo con la Fiscalía, las intervenciones se extendieron a lo largo de aproximadamente un kilómetro de la margen del río y habrían generado erosión de las barrancas, alteración del cauce y afectación de la vegetación de protección hídrica.

Los hechos fueron calificados provisionalmente bajo disposiciones de la Ley Nº 716/96, relacionadas con la tala de bosques o formaciones vegetales que afecten gravemente el ecosistema, la explotación de bosques protectores y el incumplimiento de medidas de mitigación de impacto ambiental. También se atribuye provisionalmente a los procesados un supuesto perjuicio a reservas naturales, conforme al artículo 202 del Código Penal.

La Fiscalía solicitó además medidas destinadas a evitar la continuidad de las actividades investigadas, entre ellas, el retiro de dragas, embarcaciones y maquinarias, así como restricciones de acceso al área afectada. También requirió la elaboración de un plan de mitigación y restauración ambiental con aprobación del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Exintendente imputado irá por su reelección el domingo

Carlos Miguel Ferreira Bogado fue intendente de Coronel Martínez durante el periodo 2021-2026. Este año presentó su renuncia al cargo para participar de las elecciones municipales de este domingo 4 de octubre, en las que busca nuevamente la Intendencia.

Tras su salida, la Junta Municipal de Coronel Martínez eligió a su hermano Fernando Ferreira Bogado para completar el periodo mandato.

Intentamos conversar con Carlos Ferreira acerca de los hechos señalados por la Fiscalía, pero no respondió las llamadas ni los mensajes. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las denuncias.