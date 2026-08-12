Independencia: investigan excavación irregular que sería para buscar oro

La Unidad Penal Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente del Ministerio Público investiga una excavación detectada en un inmueble de Independencia, donde se constató un importante movimiento de suelo y fueron incautadas herramientas. Aunque aún no se confirmó que el objetivo fuera extraer metales preciosos, la actividad habría sido realizada en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Recursos Manejados de la Cordillera del Ybytyruzú.

La intervención se realizó en el marco de un allanamiento autorizado por el Juzgado Penal de Garantías, a cargo de Porfirio Martínez, tras una denuncia sobre supuestos trabajos de excavación con fines de explotación minera.

El procedimiento estuvo encabezado por la agente fiscal de Medio Ambiente María Jadiyi Ortiz, con acompañamiento de funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades, agentes del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional (Deboa) y personal de la Dirección General de Material Bélico (Dimabel).

Al llegar al inmueble, los intervinientes no encontraron a ninguna persona en el lugar. No se hallaba presente ningún encargado, propietario o arrendatario, según consta en el informe policial sobre el procedimiento.

Durante la inspección, los investigadores observaron a simple vista un importante movimiento de suelo, además de herramientas que fueron posteriormente incautadas y quedaron a disposición de la unidad fiscal interviniente. Entre los elementos incautados figura un generador de la marca Gobes, de color rojo y negro, además de un mazo, objetos que serán incorporados a la investigación.

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La diligencia se originó a partir de la denuncia sobre una supuesta excavación para la explotación minera. Sin embargo, hasta el momento el Ministerio Público no confirmó que los trabajos hayan tenido efectivamente como finalidad la extracción de oro u otro mineral. No obstante, la principal sospecha de los investigadores apunta a una posible actividad de prospección o explotación aurífera, por lo que se dispuso la toma de muestras de suelo que serán remitidas a un laboratorio para determinar qué tipo de actividad se habría desarrollado en el lugar.

Durante la inspección también se constataron destapes de superficie, trabajos de cantería y extracción de arenisca, según datos difundidos por el Mades. La gravedad del hecho aumenta debido a que el inmueble se encuentra dentro de la franja de amortiguamiento de la Reserva de Recursos Manejados de la Cordillera del Ybytyruzú.

De acuerdo con la información proporcionada por el Mades, las excavaciones de este tipo están prohibidas en el área.

La investigación se encuentra ahora enfocada en determinar quiénes son los responsables de la propiedad o posesión del inmueble y quiénes habrían llevado adelante los trabajos detectados durante el allanamiento.

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La eventual búsqueda de oro en la zona también genera un problema ambiental y legal debido a la ubicación del inmueble. La explotación aurífera legal en el departamento de Guairá se concentra en el distrito de Paso Yobái, por lo que cualquier actividad minera desarrollada fuera de los lugares y condiciones autorizadas representa la comisión de un delito ambiental.