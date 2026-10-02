El mensaje de Santiago Peña para las elecciones municipales

Este domingo se realizan las elecciones municipales en los 263 municipios del país, en las que los ciudadanos de cada localidad eligen quiénes serán sus intendentes e integrantes de las juntas municipales para los siguientes cinco años.

Un total de 5.043.154 electores están habilitados en el padrón nacional definitivo para votar este domingo, mientras que en las elecciones internas realizadas el 7 de junio último aproximadamente 1,9 millones de votantes acudieron a elegir a sus candidatos.

El presidente de la República, Santiago Peña, emitió un mensaje a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, en el que instó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto para así fortalecer la democracia.

“Hace pocos meses los paraguayos volvimos a demostrar la fuerza de nuestra democracia, cuando la ciudadanía participa y asume el destino del país. Más de 1.400.000 paraguayos fueron a las internas. Cada uno eligió con libertad, y cada voto valió lo mismo. Esa participación es democracia. La democracia no se define por una encuesta ni por la opinión de unos pocos. La democracia se expresa cuando el pueblo va a las urnas, ejerce su derecho y decide”, sostuvo.

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Santiago Peña insta a participar de las elecciones

Agregó que este domingo todos estamos llamados otra vez para elegir a las autoridades municipales, siendo que mediante estas elecciones se elegirá el rumbo de las comunidades, el futuro de las familias y el desarrollo de los municipios.

“Invito a cada ciudadano a participar con libertad, con esperanza y con responsabilidad. Que nadie renuncie a su derecho. Que cada paraguayo haga oír su voz. La democracia se fortalece cuando votamos y cuando entendemos que, unidos, somos invencibles. Este domingo el Paraguay nos necesita presentes. Participemos. Votemos. Hagamos oír nuestra voz”, escribió el mandatario.