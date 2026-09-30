Las Elecciones Municipales en números: guía completa con todo lo que tenés que saber

Un total de 5.043.154 electores acudirán a las urnas el domingo 4 de octubre de 2026 para renovar los cargos municipales en la República del Paraguay.

Con la instalación de 14.711 mesas receptoras de votos repartidas en 1.187 locales de votación, la Justicia Electoral alista la infraestructura y logística para garantizar la jornada comicial.

A continuación, te presentamos todos los detalles, cifras y herramientas clave para consultar tu padrón y participar en los comicios.

¿Qué se elige y cuáles son las candidaturas en pugna?

En estas elecciones municipales se definirán un total de 5.927 cargos públicos en los 263 distritos del país:

Intendentes: 263 cargos

Miembros titulares de Junta Municipal: 2.832 cargos

Miembros suplentes de Junta Municipal: 2.832 cargos

Para disputar estas posiciones se han registrado 18.973 candidaturas, divididas entre 630 aspirantes a intendente (530 hombres y 100 mujeres) y 18.343 candidatos a concejales (12.437 hombres y 5.906 mujeres).

Compiten un total de 268 organizaciones políticas, entre las que se encuentran 32 partidos políticos, 22 movimientos políticos y 214 alianzas electorales.

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Radiografía del electorado

El padrón electoral muestra una distribución equilibrada en materia de sexo, con un 51% de hombres (2.550.659) y un 49% de mujeres (2.492.495).

Por franja etaria, los electores se distribuyen de la siguiente manera:

Jóvenes (18 a 29 años) : 1.363.895 habilitados (27%)

Adultos (30 a 64 años) : 2.988.304 habilitados (59%)

Adultos mayores (65 años en adelante): 690.955 habilitados (14%)

A nivel geográfico, los departamentos que aglutinan el mayor caudal de electores son Central (1.384.092 electores en 19 distritos), Alto Paraná (576.828 electores en 22 distritos), Capital (452.283 electores) e Itapúa (420.246 electores en 30 distritos).

Logística, mesas de votación y máquinas de voto

Para el desarrollo fluido del sufragio, cada mesa receptora de votos contará con 350 electores habilitados.

Se desplegarán 17.992 máquinas de votación , de las cuales 14.711 estarán vinculadas directamente a las mesas, 1.187 serán destinadas a capacitación y 2.094 quedarán como reserva de contingencia.

Se contará con el trabajo de 9.251 agentes electorales (coordinadores, soportes técnicos, acopiadores, capacitadores y facilitadores).

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Voto Accesible y Voto en Casa

Un total de 6.629 personas fueron beneficiadas dentro del programa de Voto Accesible. De ellas, 6.030 votarán en la Mesa N° 1 (Mesa Accesible) de los locales asignados.

Por su parte, el mecanismo de Voto en Casa alcanzará a 599 electores y se implementará en 19 ciudades del país: Asunción, Capiatá, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Lorenzo, Villa Elisa, Concepción, San Estanislao, Caaguazú, Coronel Oviedo, Caazapá, Villarrica, Encarnación, Cambyretá, Ciudad del Este y Villa Hayes.

Consultas, padrón y simulador

Para verificar tu local de votación, consultar el padrón o practicar el uso de la máquina de votación, podés acceder al Especial de ABC.

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