Política
02 de octubre de 2026 a la - 15:59

Elecciones municipales: números para el día “D” en el departamento de Concepción

Hombres en camisetas de diversos colores descargan urnas electrónicas del camión, en un ambiente exterior tranquilo.
Las máquinas de votación que serán utilizadas este domingo en el distrito de Concepción llegaron hoy a la capital del primer departamento.Aldo Rojas

En el primer departamento están habilitadas 164.456 personas para las elecciones municipales 2026. Conozca otros números y detalles de estos comicios.

Por Aldo Rojas
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Para las elecciones municipales 2026 de este domingo estarán habilitadas en todo el departamento de Concepción, que cuenta con 14 distritos, un total de 497 mesas receptoras de votos en 46 locales.

El distrito con más personas habilitadas para votar es Concepción con 53.128, distribuidas en 12 locales de votación. El colegio electoral con mayor cantidad de mesas receptoras de votos es el Centro Regional de Educación de Concepción con 73 lugares.

El lugar donde menos personas están habilitadas para sufragar es la escuela número 2.076 “Isla Hermosa”, ubicada en la comunidad conocida como Isla Tujú, distrito de Paso Barreto. Allí pueden votar 291 ciudadanos en una sola mesa.

Cambio de local para sufragio

La Junta Cívica resolvió cambiar el sitio de votación de la comunidad educativa Jorge Sebastián Miranda, ubicada en el centro de la capital del primer departamento. Se estableció como local electoral el estadio de la Federación Concepcionera de Básquetbol, situada a media cuadra de la escuela y colegio.

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El estadio "Dr. Evemero Villalba", de la Federación Concepcionera de Básquetbol, será utilizado por primera vez para unas elecciones.

El cambio obedece a que en la institución educativa se están realizando trabajos de mejoramiento de aulas que corrían peligro de derrumbe.

Elecciones Municipales

Máquinas de votación

Este viernes llegaron las máquinas de votación que se utilizarán en el distrito de Concepción. Para mañana se prevé el retiro de los equipos del local del Registro Electoral y la instalación en los distintos locales habilitados para las votaciones.