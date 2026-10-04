Elecciones municipales: a pesar de la inclemencia del tiempo, la concurrencia es masiva en Santaní

El departamento de San Pedro se encuentra con innumerables inconvenientes para el traslado a los locales de votación tras las precipitaciones registradas en la zona. Sin embargo, a pesar del mal estado de los caminos rurales, hay una buena participación en las elecciones municipales 2026.

El fiscal electoral asignado para esta zona, Alexander Argüello, manifestó que, por lo menos hasta el momento, no se registraron hechos muy graves en los lugares habilitados para el sufragio.

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Sin embargo, señaló que en algunos locales de Santaní se produjeron cuestionamientos por las supuestas inducciones de votos para ciertos sectores, pero que inmediatamente se pudo subsanar, hablando con los dirigentes y apoderados.

El fiscal Argüello indicó que se encuentran recorriendo los diferentes lugares de votación para garantizar el sufragio y recepcionar las probables denuncias que puedan surgir durante los comicios.

En los 22 distritos de San Pedro hay candidatos de los partidos tradicionales, varias alianzas y de algunos partidos minoritarios.

En el distrito de San Estanislao están habilitados 36.340 potenciales electores y 105 mesas distribuidas en 11 locales de votación.

Problemas de señal y falta de energía eléctrica

Desde la noche del sábado, tras el fuerte temporal, numerosas localidades se encuentran sin energía eléctrica y con problemas en el servicio de internet, lo que dificulta bastante la comunicación con esas localidades.