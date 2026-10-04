Elecciones municipales: supuesto apoderado golpea a una mujer en local de votación en Yby Yaú

El informe de la Comisaría 7ª de Yby Yaú señala que durante el desarrollo de las elecciones municipales 2026 en el colegio Mártires de Cerro Corá, ubicado en la ciudad de Yby Yaú, se inició una discusión entre Migdonio Salinas Cabañas (63) y Rocío Elizabeth Ferreira de Figueredo (46).

Según la manifestación de la mujer, le reclamó a Salinas Cabañas, quien sería apoderado de la Lista 5 -Alianza-, para que deje votar tranquila a las personas que acuden al lugar de sufragio.

“Ínterin en que el señalado, muy nervioso, sin mediar palabra, le propinó un golpe de puño en el lado derecho de la cara, causándole pequeño corte en el labio y escoriación en la parte del ojo, por lo que personal policial que se encontraba resguardando el local procedió a la aprehensión del supuesto agresor”, señala el escrito.

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El hecho fue comunicado al fiscal Joel Barreto, quien dispuso la libertad del hombre.