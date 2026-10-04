Elecciones municipales: denuncian supuestas irregularidades en Belén

En el local electoral ubicado en el colegio nacional Carlos Antonio López, de la ciudad de Belén (Concepción), están habilitadas 23 mesas y 8.075 electores, para estas elecciones municipales 2026.

En horas de la mañana, los inconvenientes surgieron al intentar conformarse las mesas receptoras de votos.

De acuerdo con las declaraciones de Claudio Raúl Roa (Partido Liberal Radical Auténtico - PLRA), quien debía ser el presidente de la mesa número 1, no le permitieron participar como integrante de mesa a uno de sus correligionarios.

Así empezaron los problemas en el local de votación

“El primer problema fue que las mesas están en los pasillos y querían ingresar las máquinas a las aulas. Después desconocieron a mi veedor, dijeron que esa persona no figuraba como tal”, denunció.

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Ante esta situación, todos los miembros de mesas afiliados al PLRA se retiraron del local de votación.

Con ese escenario, la Junta Cívica conformó las mesas con personas que figuraban en el padrón y ya estaban esperando votar.

Roa también dijo que el candidato liberal a jefe comunal, Blás “Onchi” Medina, fue agredido físicamente por el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Daniel Cubilla.

Los fiscales electorales Liz Argüello y Joel Cazal llegaron al local electoral y la Policía Nacional desplegó antimotines en los alrededores por si surgan grescas.

La situación en Peguahomí, Belén

El otro local de votación del distrito de Belén se encuentra en la comunidad denominada Peguahomi, donde están habilitadas 4 mesas y 1.199 electores.

En ese lugar también los liberales dejaron sin miembros las mesas, según se reportó.