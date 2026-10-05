¿Condena o blanqueo? Solo 3 años y medio de cárcel domiciliaria para Óscar González Chaves

El ex concejal de Luque Óscar González Chaves fue recientemente condenado a 3 años y 5 meses por enriquecimiento ilícito en el marco del caso conocido como Príncipe de Savoia.

La pena fue considerada por la ciudadanía como muy benigna para todo el daño que hizo en su paso por la política.

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El hijo del cuestionado senador Óscar González Daher (ANR), quien sometió a la justicia mediante aprietes a jueces y fiscales desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), parece ser que sigue gozando de ciertos privilegios, pues, de ser condenado a 8 años en el 2021, su pena fue reduciéndose hasta la última, que ahora le permitirá ir a su casa con arresto domiciliario.

De los 8 años iniciales al arresto domiciliario: Así se redujo la condena a González Chaves

La historia de Óscar González Chaves comenzó con una condena de 8 años en el 2021, luego de centenares de chicanas para evitar llegar al juicio oral.

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El político luqueño se jactaba del poder que tenía su padre Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) e incluso se había filtrado un audio en donde se le escuchaba decir “que me chupen la p...” supuestamente dirigido a los primeros fiscales que lo investigaban.

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En el primer juicio que afrontó el ahora ex concejal fue hallado culpable de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. La defensa apeló la decisión del tribunal.

La sentencia, que luego fue confirmada en segunda instancia en febrero de 2022, incluyó el comiso de bienes por G. 29.000 millones y una inhabilitación por 7 años para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, la defensa volvió a apelar en esta instancia judicial y con la medida fue dilatando su estadía en una penitenciaria.

El segundo juicio fue en agosto de 2024 donde otro tribunal lo juzgó por los delitos de lavado de dinero y declaración falsa.

En ese juicio, el Poder Judicial le hizo un “guiño” y se descartó la declaración falsa, pero se le halló culpable de lavado y enriquecimiento, y se le dictó una pena de 5 años y 6 meses de prisión.

Debido a su condena, tuvo que renunciar a su banca en la Junta Municipal de Luque y fue reemplazado por el seccionalero Ramón Servín, conocido hurrero de Oscar González Daher.

En este proceso ya fue beneficiado por la Justicia: los 8 años de su condena bajaron a 5 años y 6 meses.

Óscar González Chaves siguió apelando la decisión de los jueces y dilatando su ida tras las rejas, hasta que consiguió que se le hiciera un nuevo juicio.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió anular parcialmente las penas anteriores de Óscar González Chaves debido a que el delito de lavado de dinero prescribió. Sin embargo, dejó firme y confirmada su culpabilidad por el delito de enriquecimiento ilícito.

En tanto que, luego de largas dilaciones, la Corte ordenó que se realice un nuevo juicio exclusivamente para medir los años de la pena. Aquí tuvo otro guiño judicial.

Mientras todo esto se sustanciaba el ex concejal luqueño condenado disfrutaba de su pasión: el rally. Incluso en la primera edición del Rally mundial realizada en el país, se perdió en un efusivo abrazo con el presidente Santiago Peña.

En la tarde del 1 de octubre, el Tribunal de Sentencia, presidido por Lourdes Garcete e integrado por Juan Vicente Fretes y Celia Salinas, condenó a apenas 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad a González Chaves, pese a que la fiscalía pidió 4 años.

La ínfima condena fue por el hecho punible de enriquecimiento ilícito, en el marco del caso conocido como Príncipe de Savoia. De quedar firme, su “castigo” lo cumplirá en la comodidad de su casa, ubicada en un sitio privilegiado del centro de Luque.

Sin embargo, existe una fuerte versión de que volverá a apelar la condena, por lo que tampoco se puede ejecutar el comiso de sus cuentas bancarias y sus bienes.

Óscar González Chaves no puede ocupar cargos públicos por 7 años; es decir, una vez confirmada su condena, recién estará habilitado en el 2037.

El político luqueño estuvo por más de diez años ocupando una banca en la Junta Municipal de Luque, incluso presidió el legislativo luqueño.