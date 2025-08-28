El efusivo abrazo entre Peña y el condenado hijo de González Daher

Desde las cuentas oficiales de la Presidencia de la República compartieron una foto en la que Santiago Peña sale abrazado con el condenado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito Óscar Rubén González Chaves, hijo del senador fallecido Óscar González Daher.

“El presidente Santiago Peña recorrió la ciudad de Trinidad, donde saludó a los pilotos y sus equipos de trabajo, así como también a los vecinos de la zona, quienes ponderaron la realización del Rally Mundial en Paraguay, calificando como un hecho sin precedentes que marcará un hito en el Paraguay”, escribieron desde la página oficial de Instagram de la Presidencia junto a un carrusel de fotos donde la primera es donde Peña se abraza con González Chaves.

La imagen también es la principal del posteo en la cuenta de Facebook de la Presidencia de la República.

Condena al hijo de Óscar González Daher

La Sentencia Definitiva N° 315 del 2 de agosto de 2024 del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que integraron los jueces Ubaldo Matías Garcete (presidente), Adriana Planás y Karina Cáceres, condenó al exconcejal de Luque Óscar Rubén González Chaves (ANR - cartista) a 5 años y 6 meses de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el segundo juicio por la causa. Karina Cáceres votó en minoría por una condena a 4 años de prisión para el hijo del exsenador cartista Óscar González Daher, fallecido en octubre del año 2021.

La sentencia fue apelada por los fiscales de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Luz Guerrero, quienes solicitaron la pena de 8 años de cárcel al condenado, pena aplicada por el tribunal de sentencia durante el primer juicio. En este segundo proceso el juzgado decidió absolver de culpa y reproche al acusado por declaración falsa.

Sentencia a González Chaves

La fiscalía pidió a la Cámara de Apelaciones que anule el punto 5 de la S.D. N° 315, que hace relación a la pena privativa de libertad que debía cumplir el político colorado, confirme los demás puntos del fallo y ordene la realización de nuevo juicio oral para establecer los años de condena que deberá cumplir el hijo de OGD.

En el primer juicio oral, que finalizó en agosto de 2021, Óscar Rubén González Chaves fue condenado a 8 años de cárcel por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Este fallo fue apelado por la defensa y en febrero de 2022 la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia ‘in totum’.

El 7 de febrero del 2024 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los camaristas Cristóbal Sánchez, Gustavo Auadre Canela y Andrea Vera, quien votó en disidencia, hizo lugar de forma parcial a la casación que interpuso González Chaves y confirmó la condena solo por enriquecimiento ilícito, por lo que ordenó un nuevo juicio oral por las causas de lavado de dinero y la declaración falsa.

Si bien la Sala Penal anuló parcialmente la sentencia, con su resolución dejó firme el comiso de bienes del hijo de Óscar González Daher por G. 29.237.656.115; y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por otros 7 años.

Confirmación de sentencia

Tras la confirmación de la sentencia por enriquecimiento ilícito, el hijo de OGD -quien interpuso varias chicanas para evadir su condena desde la sentencia inicial en 2021- se vio obligado a renunciar a su cargo de concejal municipal de Luque, que ocupaba desde hacía 12 años.

El caso es conocido como “Príncipe Di Savoia”, ya que en el 2021 la Secretaría de Prevención contra el Lavado de dinero (Seprelad) informó a la Fiscalía que detectó movimientos de G. 8 billones (unos US$ 1.500 millones) de la empresa de maletín Príncipe Di Savoia SA, peteneciente a los condenados.

Santiago Peña consideró al senador ya fallecido, Óscar “González” Daher, condenado a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, como “el árbol que da frutos” durante un discurso cuando pugnó por primera vez a la Presidencia de la República y perdió en la interna contra Mario Abdo Benítez. Esto evidencia la cercanía de Peña con la familia.

El padre Ramón González Chavés además fue imputado por tráfico de influencias, asociación criminal y soborno luego del escándalo de los audios filtrados en los que negociaba y apretaba a fiscales y jueces cuando ocupó la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), de igual manera, integró la lista de senadores del movimiento Honor Colorado, el mismo que impulsó y actualmente sostiene la carrera política de Peña.