Sindicatos de la Municipalidad de Encarnación exigen pago de salarios y beneficios

Los sindicatos de la Municipalidad de Encarnación se manifestaron la mañana de este miércoles para exigir el pago del salario del mes de setiembre, bonificaciones y beneficios atrasados.

Se trataría de la antigüedad del año 2025/2026; porcentajes de la PMT 2025; feriados 2025; escolaridad 2026 e insalubridad 2026.

El dirigente Javier Sotelo manifestó que la movilización fue impulsada por la indignación que generó el pago en liquidación a exdirectores de la comuna por montos millonarios.

Refirieron que permanecerán hasta tener una respuesta positiva del Ejecutivo Municipal. No descartan que la medida se extienda por más días.

Los manifestantes realizaron el cierre intermitente de la calle Padre Kreusser y Mariscal Estigarribia, frente a la Municipalidad.

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Lea más: Funcionarios de la Municipalidad de Encarnación se manifestaron frente al palacete municipal para exigir el pago de bonificaciones y beneficios atrasados de 2025 y 2026. Además, exigen el pago del salario del mes de setiembre.

Respuesta de la comuna a los reclamos

El director de Administración y Finanzas de la Municipalidad, Willian Garcia, explicó que el pago a exfuncionarios que renunciaron es por los derechos adquiridos.

En tal sentido, refirió que los salarios serán abonados. No obstante, indican que los beneficios atrasados dependen de la disponibilidad de recursos y la recaudación.

En abril se logró una ampliación presupuestaria, pero esto está sujeto a la disponibilidad de los recursos, detalló.

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Sin acuerdo

El intendente municipal Alfredo Luis Yd (Alianza) salió a la explanada para conversar con los manifestantes. Los protestantes le reclamaron varias irregularidades cometidas supuestamente durante su gestión.

Por su parte, el intendente identificó a personas que no son funcionarios municipales entre los manifestantes y refirió que se trata de una medida de fuerza con tintes político partidarios.

Invitó a los líderes del sindicato a pasar a su despacho, pero los mismos no aceptaron y exigen negociar en la explanada, con presencia de todos.

Cuando Yd se retiró, los funcionarios empezaron a corear “¡Viva Remesowski!”, haciendo referencia al intendente colorado electo en las elecciones del domingo.