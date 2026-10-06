Luis Yd analizó la derrota de la Alianza en Encarnación y no descarta candidatura para el 2028

El político encarnaceno Luis Yd (Alianza), originario del Partido Patria Querida, analizó la derrota de la oposición en Encarnación tras las elecciones municipales. El actual jefe comunal estuvo al frente de la comuna 11 años, tras conseguir la reelección en 2021.

Sobre los comicios refirió que «ambos candidatos hicieron una excelente campaña, pero el pueblo es el que eligió». Sostuvo, además, que «para mí el mejor intendente que podría tener Encarnación es el ingeniero Carlos Pereira, que de hecho hizo una excelente campaña, pero a veces hacer una buena campaña no significa ganar», refirió.

Yd reveló que solamente tuvo una comunicación telefónica con Pereira tras las elecciones, en cambio, con Remesowski todavía no. «Lo estoy esperando, incluso estamos trabajando en el precorte administrativo», detalló.

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«Es de público conocimiento que a petición no participé abiertamente de la campaña de la Alianza, pero sí les apoyaba», aclaró el jefe comunal. No quiso ahondar en la repercusión de su figura en el proceso, pero sí manifestó que, en la Junta Municipal, los ediles cometieron varios «errores».

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Refirió que, estando en la administración, se debió apuntar a resaltar los logros de la administración comunal, cosa que no se hizo. El resultado fue que solamente cuatro concejales de la Alianza serán parte del cuerpo colegiado y el Partido Colorado tendrá mayoría absoluta con ocho miembros.

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¿Pidió que no venga Santi?

Sobre la campaña de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en Encarnación, explicó que tuvo una importante particularidad. El candidato, Sebastián Remesowski (ANR-HC), se alejó de las figuras representativas del coloradismo.

También refirió que «hubo un pedido de que no viniera incluso el presidente Santiago Peña» para la campaña electoral, como en otros periodos era común ver un fuerte acompañamiento de las autoridades nacionales.

«Supo ocultar muy bien el apoyo de la estructura del partido», manifestó Yd. No obstante, reconoció que el equipo de la ANR realizó una buena campaña. En paralelo, manifestó que en esta ocasión hubo mayor «inversión» en incentivos para el elector.

A diferencia del 2015, en esta oportunidad no subestimaron al candidato de la Alianza. Sostuvo que «Cuando Luis Yd ganó en 2015, ellos no creían que podía pasar y no se prepararon», dijo.

Expresó que, de igual modo, espera que el nuevo intendente proclamado por la Justicia Electoral pueda tomar las mejores decisiones. «Le deseo lo mejor a Remesowski porque si al intendente le va bien, toma buenas decisiones, en consecuencia le va a ir bien a la ciudad», manifestó.

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Futuro político

El intendente de Encarnación se mostró abierto a impulsar la candidatura de Miguel Prieto para las elecciones generales del 2028. Explicó que estuvo en conversaciones con el equipo con miras a posibles candidaturas.

Detalló que no descarta lanzarse para diputado, senador o incluso para la Gobernación. Sostuvo que no tiene nada decidido, porque eso implica llegar con una estructura y una gran inversión económica.

Afirmó que está más interesado en formar parte del Ejecutivo que del Legislativo, dando a entender que algún ministerio o parte del gabinete estaría dentro de su radar de interés. Tampoco descartó que se pueda dar una sorpresiva chapa presidencial como vicepresidente de Prieto.

«No descarto nada todavía, si se da la posibilidad me gustaría acompañar la candidatura de Miguel Prieto desde donde nos toque», subrayó.